Börtönbe is kerülhet a tini, aki lelökte egy barátnőjét a hídról

Csúnya vége lehet a vagánykodásnak.

Amint arról mi is beszámoltunk, a tizenhat éves Jordan Holgerson eltörte öt bordáját, megsérült a tüdeje és több napra kórházba került, miután egy barátnője lelökte egy 15 méter magas gyalogos hídról Washington államban – a zuhanásról és a becsapódásáról videó is készült. Mint kiderült, a terv az volt, hogy poénból leugrik a hídról, ám felérve meggondolta magát, ám társa, Taylor Smith megadta neki a kezdő lökést – akarata ellenére.

Azt hitte, barátja csak megijedt, és valójában le akart ugrani, ő pedig csak a félelmeit akart segíteni legyőzni.

Le akart ugrani, és félt, és azt kérte, hogy lökjem meg egy kicsit, én meg nem gondoltam a következményekre. Azt hittem, rendben lesz.

A zuhanás után azonnal ezerszer bocsánatot kért, és a kórházba is bement barátjához, ám nem engedték találkozni vele, megkérték, hogy távozzon. A lelökött lánynak azóta is fájdalmai vannak, nehezen lélegzik, fáj a válla, alig tud felkelni. Nem is csoda, hat bordája tört el, és a tüdeje is megsérült a háromemeletnyi zuhanásban. A két lány azóta nem beszélt egymással.

Visszaszámolt, de nem vettem komolyan, mondtam neki, hogy ha visszaszámol, akkor nem ugrok, nem állok még készen. Aztán lelökött.

– emlékszik vissza az esetre. A híd egyébként, ahol az eset történt, annak ellenére népszerű az adrenalinfüggők körében, mint csobbanási helyszín, hogy egyértelmű táblák jelzik, hogy tilos a hídról a vízbe ugrani. Minden nyáron történik is két-három hasonló sérülés.

Eredetileg Jordan azt mondta, nem akarja, hogy barátja bajba kerüljön, ám most meggondolta magát, szerinte Taylornak jót tenne, ha egy kicsit el tudna gondolkodni azon, amit tett. Erre minden esélye meg is van, mivel most gondatlan veszélyeztetésért vádat emeltek ellene: az ügyész szerint életveszélybe sodorta Jordant, és komoly fizikai sérüléseket okozott neki. Az efféle tetteket akár egy év börtönnel és 3900 fontos pénzbüntetéssel is sújthatják. Taylor viszont úgy van vele, bármilyen büntetést kap, azt elfogadja, ugyanis megbánta, amit tett.

