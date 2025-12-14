Négyes karambol miatt zárták le az 53-as főutat, súlyos sérültje is van a balesetnek

Három személyautó és egy kisbusz ütközött az 53-as főúton Balotaszállás és Kiskunhalas között vasárnap délelőtt. Az útszakaszt lezárták – közölte a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense az MTI-vel a legfrissebb adatok alapján.

A baleset egy őz miatt történt, az állat kiugrott az egyik autó elé. A balesetben egy ember könnyebben, egy pedig súlyosan sérült. A főút 63-as és 64-es kilométere közötti szakaszát a helyszínelés idejére teljes szélességében lezárták, terelni nem lehet, emiatt már torlódás alakult ki.

A mentési munkálatokra a kiskunhalasi hivatásos tűzoltók érkeztek ki – közölte honlapján a BM – Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.