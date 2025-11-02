Orbán Balázs már visszafogottabban nyilatkozott az esetleges budapesti békecsúcsról

Az USA és Oroszország vezetői egy nagyon összetett megállapodáson dolgoznak, ami nemcsak az orosz-ukrán háború lezárását és az ezzel összefüggő geopolitikai kérdéseket jelenti, hanem a Föld energiaellátásáról, a világgazdaság működtetéséről, a ritkaföldfémekhez való hozzáférésről, orosz-amerikai üzleti együttműködésekről is szól – jelentette ki Orbán Balázs vasárnap reggel a Kossuth rádióban.

„Ha van arra nyitottság, hogy Magyarország segítsen bármiben is, akkor mi ezt megtesszük”, és ha a tárgyalások egy olyan szintet érnek el, hogy már a két vezetőnek érdemes újra találkoznia, akkor Budapest tárt karokkal várja őket – tette hozzá a miniszterelnök politikai igazgatója az MTI szemléje szerint.

Ezek a kijelentések azért érdekesek, mert a magyar kormány még azután is tényként kezelte a budapesti békecsúcs létrejöttét, hogy a Fehér Ház és maga Donald Trump is úgy nyilatkozott, hogy a közeljövőben arra biztosan nem kerül sor. Orbán Balázs szavai azonban azt mutatják, hogy most már a magyar kormány is inkább csak lehetőségként, és nem egy biztosan megvalósuló eseményként tekint rá.

A politikai igazgató szerint Orbán Viktor és az amerikai elnök november 7-i washingtoni találkozóján is szó lesz az orosz-ukrán háborúról, de tárgyalni fognak a gazdasági, hadiipari és energetikai együttműködésről is, különös tekintettel az orosz energiahordozók magyarországi felhasználására.

Orbán Balázs hangsúlyozta, hogy Magyarország számára az orosz energia nem ideológiai kérdés, hanem földrajzi és gazdasági realitás, mivel az ország nem rendelkezik tengeri kijárattal, és a nyugati irányból érkező vezetékek kapacitása nem elegendő. Az amerikai fél pontosan ismeri ezt a helyzetet – tette hozzá. Ennek ugyanakkor ellentmond az, hogy Trump pénteken azt állította: Orbán Viktor mentességet kért az orosz szankciók alól, de nem adták meg.

Az interjúban Orbán Balázs bírálta az Európai Unió bezárkózó, kioktató és konfliktuskereső politikáját, amely szerinte akadályozza a gazdasági növekedést és a középosztály megerősödését. Magyarország ezzel szemben a nyitottság és együttműködés híve, és arra törekszik, hogy az EU is aktívabban vegyen részt a világpolitikai párbeszédekben.