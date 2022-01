Toroczkai László: Ha áprilisban bejutunk a parlamentbe, a következő választásokat megnyerjük

Én is látom, hogy míg a két oldal egymással verseng az oltásterrorban, olyan emberek állítanak meg az utcán és jönnek el a tüntetéseinkre, akik soha korábban egy Mi Hazánk-os tüntetésre nem jöttek volna el. Tehát nem lehet arról beszélni, hogy a választásokon mi lesz a végeredmény, ez teljesen értelmetlen

– mondta a Telexnek adott interjújában Toroczkai László, a Mi Hazánk Mozgalom miniszterelnök-jelöltje, aki arra számít, hogy bekerülnek a parlamentbe.

Toroczkai szerint a Fidesz jelenleg „hihetetlenül felelőtlen, a saját hatalmát próbálja megtartani”.

Én azt gondolom, ebből államcsőd lesz. És nem vagyok benne biztos, hogy négy évet kell majd várnunk egy újabb választásra. De ha mi bejutunk a parlamentbe, a következő választásokat megnyerjük

– jelentette ki a politikus. Úgy gondolja, hogy „a Fidesszel egy lassú nemzethalál vár Magyarországra, a balliberálisokkal gyors.” Toroczkai arról is beszélt, hogy senkinek a javára nem fognak visszalépni.

Azt tapasztalja, hogy az elmúlt bő egy évben „a Fidesz nem csak totális elhallgatást, cenzúrát alkalmaz, hanem el is kezdett tüzelni rájuk”.

Baromira nem örül nekünk a Fidesz, sőt, jó ideje kifejezetten károsnak és ellenségnek tart minket, ezt mindenhol érezzük

– nyilatkozta a Telexnek.

Mutasson nekem egyetlen ásotthalmi homoszexuálist, akit én elnyomtam – erre kérte az interjú egy pontján az újságírókat Toroczkai, akik arról kérdezték, hogy lehet-e melegfelvonulás Ásotthalmon?

Én senkit sem nyomtam el, egyetlen ilyen ásotthalmi nem akart ilyen felvonulást tartani. Budapestről hoztak le busszal ellenem tüntetni homoszexuálisokat, akikkel szemben én tartottam vissza az ásotthalmiakat. Nem értek egyet a homoszexuális felvonulással, de a Kúria megsemmisítette az ezt tiltó önkormányzati rendeletünket

– szólt a válasz.

Torczkait rosszul érintette a homofób pedofiltörvény mégpedig azért, mert: „a Fidesz ezt ellopta tőlünk. Ez már része annak a rivalizálásnak, amit a Fidesz velünk szemben folytat. Meggyőződésem, hogy a Fidesz ezt a törvényt soha nem fogadja el, ha Dúró Dóra nem csinálja meg a könyvdarálást.”

Nem tartja kizártnak, hogy van cigány tagja a Mi Hazánknak, majd arról beszélt, hogy:

Ásotthalmon van egy Gyula nevű cigány ember, akit személyesen ismerek, tudom róla, hogy becsületesen élő és dolgozó ember. A lelkiismeretem nem engedné, hogy Gyulát önmagában azért bántsa bárki, mert cigány.

Az interjúból kiderül az is, hogy Torczkai kétszer átesett már a koronavíruson, és nincsen beoltva. Magyarország egyetlen oltatlan miniszterelnök-jelöltje vagyok – tette hozzá. Azt látja, hogy az oltás abszolút nem állítja meg a vírust, a koronavírusról pedig saját elmondása szerint „olyan kutatómunkát végeztem, hogy most már professzorokkal, biológusokkal szoktam vitázni a témáról.” Toroczkai a többi között azzal érvvel, hogy „itt vagyunk sok százezren Magyarországon is, akik oltás nélkül átestünk a koronavíruson, és nem haltunk bele”. Valóban sokan nem halnak bele a koronavírusba, sokan viszont igen, ezt bizonyítja az is, hogy a világháború óta nem fogyott úgy a magyar, mint 2021-ben. Toroczkai azt is állítja, hogy a Mi Hazánk „százával-ezrével kap bejelentéseket az oltások mellékhatásairól. Főleg nőktől.”