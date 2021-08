Visszájára sült el a könyvdarálás: több európai országban kiadják a Meseország mindenkiét

Dúró Dóra akciója először a közbeszédbe, majd a sikerlisták élére, most pedig az európai könyvkiadásba is eljuttatta a Meseország mindenkié című antológiát, melyben „a hagyományostól eltérő” családmodellekről, nemi szerepekről és szexuális orientációkról szóló mesék kaptak helyet amatőr és profi magyar írók tollából.

A kötet kiadója most a Facebookon jelentette be, hogy a Meseország mindenkié számos európai könyvkiadó érdeklődését felkeltette, így már biztosan készül az angol, a svéd, a holland, és a finn kiadás, de nem kell ennyire nyugatra tekinteni: a szlovákok, sőt, az LMBTQ-jogokban hasonlóan hátul kullogó lengyelek is kiadják majd a kötetet. Ez ráadásul csak egy pillanatkép: a kiadó további országok könyvkiadóival tárgyal a mesekönyv egyéb fordításaival.

