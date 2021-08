Kormányközeli fesztivált is elmosott az esztergomi villámárvíz

Folyóvá váltak az esztergomi utcák, még az MCC Feszt egyes programjait is törölni kellett.

Hirtelen óriási mennyiségű eső szakadt rá Esztergomra csütörtökön – írja az Időkép. A meteorológiai portál szerint aznap délután az országban többfelé alakultak ki záporok, zivatarok, egy ilyen csapadékgóc szaladt végig Esztergom környékén is.

A videók és képek alapján valóban nagy eső lehetett, a beszámolók szerint az utcákon hömpölygött a víz, sőt egy szabadtéri rendezvényt is elmosott a felhőszakadás. A kormányzat által hatalmas összegekkel megtámogatott Mathias Corvinus Collegium is most tartja az MCC Feszt nevű rendezvényét a városban, közzé is tették a Facebookon. Eszerint a csütörtöki programok nagy részét elmosta a zuhé, csak a nagyszínpados programokat és két koncertet tartanak meg.

A fesztiválon amúgy előadást tart Tucker Carlson, az amerikai jobboldali hírcsatorna, a Fox News műsorvezetője. Carlson előadását azonban nem érinti a vihar, ő 7-én kápráztatja majd el a publikumot nézeteivel.