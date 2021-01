A fideszes Budai Gyula válaszolt Fekete-Győr András futóverseny-kihívására

Újabb stációjához érkezett az Orbán Gáspár külföldi taníttatása kapcsán kialakult szópárbaj Budai Gyula és Fekete-Győr András, a Momentum elnöke között. Ahogyan korábban beszámoltunk róla, az ellenzéki politikus kihívta egy szigetkörre a fideszes politikust, illetve Németh Szilárdot, a Fidesz alelnökét, miutén azok kellemetlen megjegyzéseket tettek rá, amiért kritizálta Orbán Gáspár közpénzes taníttatását.

Orbán Viktor miniszterelnök fia két másik magyarral együtt 2019 szeptembere után elvégezte a brit katonai elitiskola, a Sandhurst Royal Military Academy kilenc hónapos kurzusát a Honvédelmi Minisztérium ösztöndíjasaként, ami kadétonként közel 40 millió forintba kerülhet. A tanulmányokat több ellenzéki szereplő is élesen bírálta, köztük Fekete-Győr András is, erre pedig több kormánypárti reakció is érkezett.

Fekete-Győr vasárnapi posztja szerint „Németh Szilárd után ma Budai Gyula Országgyűlési Képviselő hivatalos oldala dicsekszik azzal, hogy végigcsinált egy katonai alapképzést, amit én szerinte nem tudnék.” A politikus arról írt, fogalma sincs, „hogy jön ez ahhoz, hogy politikai kérdésekben igazam van-e, de ez most mindegy. Végtelenül jól szórakozom ugyanis azon, hogy olyan emberek döngetik a mellüket fene nagy férfiasságukban, akik harminc métert nem tudnak egyben lefutni. Tessék velem jönni valamelyik nap egy szigetkörre – de aztán aki lemarad, az egy hónapig önkéntes munkát végez. Áll az alku, Szilárd, Gyula? Csak keményen!”

Erre érkezett meg a válasz Budai Gyulától Facebook-oldalán. „Te, András!” – kezdi a fideszes politikus.

A szigetkörnek mi köze van a katonai alapkiképzéshez? Megint nem néztél utána! Én, személy szerint a Lovassport világában érzem magam otthon, mint a Magyar Lovas Szövetség Olimpiai Felkészülést Koordináló Bizottságának Elnöke. Az én ajánlatom, ha versenyezni, vagy erőt összemérni szeretnél, egy kettes fogathajtó verseny. Tudod, András, amikor szlalomozni kell a selybák között, miközben a lovak mennek ezerrel, hogy te is értsd, hogy miről beszélek. Akkor hajrá!

Cikkünk megjelenéséig Németh Szilárd nem reagált a kihívásra.