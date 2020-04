A Momentumnak vannak ötletei, honnan szerezhetne még pénzt a kormány a járvány elleni védekezéshez

Fekete-Győr András arra szólította fel „Orbán Viktor kegyeltjeit”, hogy a pártok mellett ők is segítsenek a járvány elleni védekezésben és fizessenek be ők is a védekezési alapba. A Momentum elnöke a Facebookon azt írja, érdeklődéssel figyelte, ahogyan a Fidesz kifizeti a járvány leple alatt az övéit: 20 milliárd közpénz Mészárosnak vízi élményparkra, 2 milliárd Tiborcznak kikötőfejlesztésre, Schmidt Máriának pedig budai luxusingatlanok ingyen.

„Megértem, hogy a nemzeti szolidaritás jegyében a pártok állami támogatását is a járvány elleni védekezési alapba csatornázzuk – még akkor is, ha a mögöttes szándék sokkal inkább az ellenzéki pártok nehezebb helyzetbe hozása volt. Az a nyomatékos kérésünk, hogy a megszorításokból bejövő források ez egyszer ne a fideszes oligarchákat gazdagítsák, hanem a megélhetési válságba kerülő polgártársainkat segítsék a bajban!” – mondja Fekete Győr, aki azt szeretné:

Orbán Viktor kormánya ugyanilyen szolidaritást várjon el Rogán Antal propagandaminisztertől is, aki 150 milliárdot kapott propagandára!

propagandaminisztertől is, aki 150 milliárdot kapott propagandára! Az atlétikai stadionra fordított 170 milliárd ugyancsak a védekezési alap részét képezze!

A nemzeti szolidaritás jegyében az elmúlt 10 év legnagyobb haszonélvezői, az Orbán család, Mészáros Lőrinc, Garancsi István és társaik is hozzanak áldozatot a nemzetért.

Hozzátette azt is, a Momentum az éves állami támogatásának 10%-át, 4,2 millió forintot már összegyűjtött a párt koronavírus alapjába, amiből védőfelszerelésekkel támogatják az egészségügyi dolgozókat.

