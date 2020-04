Orbán Viktor bemutatja: A járvány elleni védekezés szuperhősei

A miniszterelnök kirakta Facebook-oldalára a már megszokott napi videót a járvány elleni védekezésről. Korábban alapvetően arról volt ezekben szó, hogy a miniszterelnök milyen programokon vett részt, és itt nyilván ez volt a kommunikáció célja is: megmutatni, hogy a kormány a helyén van, és folyamatosan dolgozik.

A mostani videó kicsit más. A miniszterelnök a járvánnyal kapcsolatos védekezésért felelős embereket mutatja be benne, néha abszurdba hajló szuperhős-effektekkel. Orbán Viktor kommunikációs csapata régóta kezeli a járvány elleni védekezést háborús helyzetként, ami egyébként teljesen jogos is, de eddig a nagyon explicit katonásditól távol tartották magukat. Ez fordult át szinte az ellenkezőjébe most, ahol Gulyás Gergelyt, Révész Máriuszt és Menczer Tamást és Bártfai-Máger Andreát is karakteridegenül heroikus figurákként ábrázolják. Az egyetlen információ mindeközben, ami kiderül a videóból, hogy ki miért felelős pontosan.

