A TV2 Tények egy másik Tóth Csabát állított be Karácsony fenyegetőjeként

Szinte a teljes kormánymédia, így a TV2 Tények című műsora is „Karácsony Gergely őszödi beszéde” címen számolt be arról a kiszivárgott hangfelvételről, melyen az ellenzéki főpolgármester-jelölt többek közt arról beszél, hogy Tóth Csaba helyi MSZP-s országgyűlési képviselő többször is megfenyegette a családját.

A riportban erre ki is tértek a Tényekben, a probléma csak az volt, hogy nem az MSZP-s Tóth Csaba fotóját mutatták meg, hanem annak a Tóth Csabának az arcképét, aki a Republikon Intézet alapítója, és a momentumos Cseh Katalin kabinetfőnöke Brüsszelben.

A kínos hiba 2:21-től látható a felvételen.