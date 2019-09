Most még nagyjából tudható, ki áll a TV2 mögött, de ez nem marad így sokáig

Mészáros Lőrinc új vezérigazgatója is részese a TV2 körüli kavarásnak

A Tv2-t átvette a bizalmi vagyonkezelő, és filmgyártó céget is gründoltak már

A G7 cikke szerint a TV2 köré olyan céghálót húztak, hogy komoly kutatómunka kell annak kiderítésére, kik a végső haszonélvezők.

A csatorna egészen 2013 végéig a német ProSiebenSat1-é volt, ekkor vásárolta meg a TV2 akkori vezetése. Ekkor Simicska Lajosnak volt egy opciós szerződése a csatorna megvásárlására, ezt azonban nem tudta érvényesíteni, mivel a lap szerint időközben úgy szabták át a TV2 körüli egyre komplexebb céghálót és annak tulajdonosi viszonyait, hogy Simicskáék csak egy kiüresített cégre nyújthatták be igényüket.

A vevő végül Andy Vajna filmügyi kormánybiztos lett, akinek januári halálát követően súlyos kérdésként merült fel, hogy mi lesz a TV2 sorsa. A lap szerint Vajna esetében a Simicska-ügynél is erősebb biztosítékot épített a rendszerbe a NAV. Korábban szintén a G7 írta meg, hogy Andy Vajna már 2016-ban eladta a TV2-t. Ez pedig csak azért nem derült ki, mert az új tulajdonos nem vette a nevére a céget: előlegként 2016 és 2018 között ugyan közel 20 milliárd forintot fizetett ki, mégsem jegyezték be részvényesként. A trükközésben sokat segített, hogy Vajna nem közvetlenül birtokolta a csatornát, hanem egy céghálón keresztül. A vevő, a BusinessHelp Kft. pedig ebbe szállt be.

A BusinessHelp az ügylet idején még egy 60 éves cinkotai nő tulajdonában volt, ám öt nappal Andy Vajna halála előtt egy fiatal vállalkozó, Fári Ádám vette át a társaságot. Fári Ádám a Takarékbankban dolgozik, közvetlenül az elnök alatt, ráadásul már korábban is kapcsolatba került céges ügyekben Vidával Józseffel, így sejteni lehetett, hogy a TV2 végül a Takarékbank elnök-vezérigazgatójához kerül. Egy nappal azutén, hogy a G7 az esetleges átvételről érdeklődött, Vida József közleményben jelentette be, hogy az Abraham Goldmann Bizalmi Vagyonkezelő Zrt. nevű cégén keresztül vásárolná meg a TV2-t. Ez meg is történt, a BusinessHelp a nevére vette a TV2-t.

A lap szerint papíron nem is a plénum elé kiálló Vida József a legnagyobb tulajdonos a TV2-ben, hanem a Takarék-vezér állandó üzlettársa, Gál Miklós. Mint írják: akárcsak Vida József, Gál Miklós is Mészáros Lőrinc egyik bevált embere.

A G7 valami egészen furcsára is rámutat: most nagyjából tudni lehet, hogy kik állnak a TV2 mögött, ez azonban nagyon hamar megváltozhat. Az átvétel lezárása után az Abraham Goldman Zrt. tulajdonosainak egyik első dolga egy közgyűlés összehívása volt, ahol arról döntöttek, hogy az eddig papíralapon nem, csak elektronikusan létező részvényeiket kinyomtatják. Ez manapság annyira nem általános, a cégek többsége nem állít elő értékpapírokat nyomdai úton, mert költséges és macerás.

Megvan azonban az az előnye, hogy így tulajdonképpen nyom nélkül lehet adni-venni őket

— teszi hozzá a lap.

Kiemelt kép: Last Days of Tények/Facebook