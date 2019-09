Fenyő Ivánnal és Szabó Kimmel Tamással jön a TV2 új napi sorozata

Fischer Gábor, a TV2 Csoport programigazgatója a Media Hungary konferencián jelentette be, kik lesznek a főszereplői a TV2 új, Mintaapák című napi sorozatának. Az argentin formátumon alapuló széria középpontjában 4 szingli, gyerekeiket egyedül nevelő apuka áll, őket alakítja majd Fenyő Iván, Klem Viktor, Mészáros Béla és Szabó Kimmel Tamás, de feltűnik majd mellettük Kovács Patrícia és Stohl András is. A karakterekről annyit árultak el a készítők eddig, hogy 3 gyerekes exfocista, sármos ügyvéd, régi és új családja között vergődő elvált férj, megözvegyült állatorvos és szingli szuperapa is felbukkan majd a sorozatban.

A sorozatot Chilében és Mexikóban is feldolgozták, az első európai változata pedig 2018-ban Szlovákiában készült. Az első évad forgatása itthon is elkezdődött néhány napja, arról egyelőre nincs információ, hogy a sorozat mikortól lesz látható a TV2-n.

(Sorozatwiki)

Kiemelt kép: Ivándi-Szabó Balázs / 24.hu