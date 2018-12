Kikészültek a kormányoldalon a rabszolgatörvény miatti ellenzéki balhétól

Teljesen odavannak kormánytagok és kormánypárti parlamenti képviselők az ellenzék akciójától, amellyel – a levezető elnöki pulpitus elfoglalásával, vagy sípolással, a szavazás akadályozásával – megpróbálták meggátolni, hogy a rabszolgatörvénynek hívott túlóraemelést és más fajsúlyos törvényeket elfogadjon a parlament kormánypárti többsége – ez szűrhető le abból, hogy miket hoztak fel képviselők a hvg.hu-nak az ülésteremből kijőve.

Egymás szavába vágtak, amikor sorolták, hogy szerintük nemcsak a házszabályt és az országgyűlési törvényt sértették meg az ellenzékiek, hanem milyen bűncselekményt, sőt, bűncselekmények sorozatát követték el.

Volt olyan kormánypárti politikus a hvg.hu beszámolója szerint, aki a tévészékház 2006-os ostromához hasonlította az eseményeket,

pontosabban a közérdekű üzem megzavarásával perbe vont és elítélt Torockai László ügyéhez hasonlította a történteket.

Volt, aki azzal a mindent überelő érvet húzta elő, hogy az ellenzék lehetetlenné tette, hogy a legfontosabb demokratikus hazai intézmény, az országgyűlés a munkáját végezze.

Most az ügyrendi bizottság nézi vissza a felvételeket, és megállapítja, hogy milyen szabályokat sértettek az ellenzékiek. Kövér László parlamenti elnök sajnálkozott is, mondván, sajnos nincs más eszköz a kezében ilyen esetekre, mint a tiszteletdíj megvonása. Szerinte is büntetőjogi kategóriába eshet az ülésteremben történtek némelyike. A hvg.hu-nak Kövér úgy fogalmazott:

Minden hülye mellé nem lehet Btk.-tényállást rendelni,

Az ATV azt szerette volna megtudni Kövértől, hogy milyen rendelkezés alapján tették lehetővé, hogy a TEK emberei bemenjenek az ülésterembe, illetve hogy szabályos-e a szavazás, ha a szavazókártyákat nem tudták használni a képviselők, de a cikk megjelenéséig nem kaptak választ a parlamenti sajtóirodától.

Kiemelt kép: Budapest, 2018. december 12. Papírlapokat szórnak a karzatról ellenzéki képviselők az Országgyűlés plenáris ülésének kezdete előtt 2018. december 12-én. MTI/Soós Lajos