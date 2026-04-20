Teljesen felfüggesztik a maximum 10 millió forintos otthonfelújítási programot

Pár napja írtuk, hogy Budapesten és a hét fejlettebb régiókban felfüggesztették keretkimerülés miatt az összesen maximum 10 millió forintos energetikai otthonfelújítási programot. A Portfolio.hu most azt írja, hogy már az egész országra érvényes lesz a felfüggesztés, mert a leghátrányosabb régiókra is kiterjesztették. Utoljára csütörtökön, április 23-án lehet majd igényelni az MFB-pontokon a maximum 5+5 millió forintos támogatást a leghátrányosabb régiókban. A felfüggesztés most is a keret kimerülésével indokolják.

A most felfüggesztett program keretében a nyertesek a támogatásból legalább 30 százalékos energiamegtakarítást célzó felújításokat (például külső szigetelés, nyílászárócsere, fűtési rendszer megújítása) finanszírozhattak. A program tavaly ősz óta sokkal kedvezőbb feltételekkel volt elérhető, a korábbi 6 helyett már akár 10 millió forintig. Felerészben vissza nem térítendő támogatást lehetett kapni, a visszatérítendő rész pedig kamatmentes hitel volt, minimális önerővel.

A vidéki otthonfelújítási program viszont még egyelőre él – elvileg június végéig.