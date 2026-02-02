Eladták a Klasszis Médiát, új tulajdonosnál az Mfor, a Privátbankár és a Piac&Profit

Komáromi Balázs, a Trend FM tulajdonosa megvette a Klasszis Média Kft. 100 százalékát a céget alapító Ács Zsuzsannától – idézi a felek közleményét a Média1.

A Klasszis Médiához tartozik az Mfor, a Privátbankár és a Demcsák-családtól 2019-ben átvett Piac&Profit című lap is. A cég aktív szereplője a rendezvény- és konferenciapiacnak is.

A tulajdonosváltást követően Ács Zsuzsanna, aki 2000-ben alapította a Privátbankár.hu Kft.-t, ügyvezetőként továbbra is a cégcsoportnál marad.

Komáromi Balázs, a Gazdasági Rádió főszerkesztője, több mint két évtizede van jelen a magyar médiapiacon. Szerinte stratégiai jelentőségű lépésről van szó, hiszen így ki tudják aknázni a Trend FM és a médiacsoport közötti szinergiákat:

Hiszek abban, hogy a szerkesztőségek által előállított gazdasági tartalmak több platformon jelenhetnek meg, egymást erősítve és kiegészítve

– mondta Ács Zsuzsanna.

Hozzátette, hogy a Klasszis Média online felületei és a Trend FM már eddig is jól működő szakmai kapcsolatban álltak. A tulajdonosváltás lehetőséget ad arra, hogy ezt a kooperációt új szintre emeljék.