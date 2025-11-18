Máris megszavazta a parlament a 11 pontos, vállalkozásokat segítő csomagot

Hétfőn Orbán Viktor bejelentette a vállalkozásokat segítő 11 pontos akciótervet, kedden kivételes eljárásban már meg is szavazta a parlament.
A magyar vállalkozókra nézve ez azt jelenti, hogy az ő adóterheiket is csökkentik, a bürokráciát visszavágják. Mindez 80–90 milliárd forint közötti adóegyszerűsítési csomagot jelent.
Íme a 11 pont:
- most az alanyi áfamentesség határának lépcsőzetes emelését jelentették be, 2026-ban 20 millió, 27-ben 22 millióra emelik, és 2028-ban ez tovább nő.
- Az átalányadózókra is új szabályok lesznek érvényesek. 2027-ben 50 százalékra emelik a költséghányadot, 2028-ról még egyeztetnek.
- Egyéni vállalkozóknál csökkentik a szocho-alapot.
- Kiszélesítik a kisvállalati adóra jogosultak körét. További 4–5000 vállalkozó kerülhet be ebbe a kategóriába.
- 100 milliós adókedvezményt vezetnek be a zöldberuházásokra, környezeti károk csökkentésére, amely leírható lesz az adóból.
- Adókedvezményt kaphatnak az energiaellátók az infrastruktúra fejlesztésére.
- Megemelik a kiskereskedelmi adó határsávjait, a kulcsok maradnak. Ez 3500 vállalkozást érint.
- Fél évvel eltolják az üzemanyagok jövedéki adóemelését. Január 1-jétől lett volna ez eredetileg hatályos.
- Csökkentik az adminisztrációs terheket, a társasági adóelőleg értékhatárát 5 millióról 20 millióra.
- Egyszerűbb adminisztráció a mikrovállalkozásoknak, megemelik egyszerűsített beszámolóik értékhatárát.
- Egyéni vállalkozóknak a NAV automatikusan elvégzi a biztosítottak bejelentését, és a szocho bevallása is egyszerűsödik.
A cél, hogy a kamara a gazdaságirányításban és a gazdaságpolitikai döntésekben is részt vegyen a jövőben – mondta Orbán Viktor, aki szerint a megemelt bankadó lesz a vállalkozói adócsökkentés forrása.