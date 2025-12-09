Jászai Gellért űripari és védelmi ipari együttműködésről is tárgyalt Isztambulban

Orbán Viktor delegációjának tagjaként vett részt tegnap Isztanbulban az egyetetéseken Jászai Gellért, a 4iG Csoport elnöke, Magyarország nemzetközi üzleti kapcsolatok fejlesztéséért felelős rendkívüli és meghatalmazott nagykövete. „A tárgyalások új szintre emelték Magyarország és Törökország együttműködését a stratégiai jelentőségű űripar és védelmi ipar területén” – adta hírül LinkedIn-csatornáján Jászai.

A legfontosabb egyeztetés Prof. Dr. Haluk Görgünnel, a Török Védelmi Ipari Hivatal (SSB) elnökével zajlott, melynek során a felek egy stratégiai keretmegállapodást hoztak tető alá. Ennek fő célja az űripari és védelmi ipari kooperáció erősítése. Az együttműködés elemei:

technológiatranszfer,

közös piaci megjelenés,

ipari partnerségek kiépítése,

gyártási együttműködés,

valamint közös kutatás-fejlesztési projektek lesznek.

A cél egy olyan, közös innovációs ökoszisztéma létrehozása, amely hosszú távon is versenyképessé teszi az abban részt vevő vállalatokat.

Ezzel párhuzamosan sor került a frissen létrehozott Magyarország–Törökország Közös Konzultációs Mechanizmus első ülésére is. Az új intézmény az iparági szereplőket és a kormányzati szerveket kapcsolja össze, hogy rendszeres, strukturált párbeszédet folytathassanak az együttműködésről. Egyben egy stratégiai keretmegállapodás is létrejött a Magyar Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) és a török SSB között, mely megerősíti a két ország partneri kapcsolatát űripari és védelmi projektek terén.

Konkrét üzleti lépésekre is sor került: a 4iG két együttműködési szándéknyilatkozatot is aláírt, egyet a Nurol Makina páncélozott járműgyártóval – a Gidran harcjármű gyártójával – a védelmi ipari termelési együttműködés bővítéséről, egy másikat pedig közös fejlesztési és innovációs projektekről az Aselsan vállalattal, mely Törökország egyik vezető védelmi technológiai cége.

Az ALP Aviation igazgatótanácsi elnökével repülőgépipari beszállításokról, a védelmi ipari kapacitások és a fejlett információs technológiák összekapcsolásáról is egyeztettek, pénzügyi oldalról pedig közös befektetési kezdeményezésekről állapodott meg a 4iG a Türkiye Wealth Fund International Investments vállalattal.