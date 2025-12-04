Figyelmeztető leveleket küld ki a NAV: adózók ezreit zárhatják ki a katából

A kisadózó vállalkozások tételes adója, vagyis a kata szabályai szerint megszűnik az adóalanyisága annak, aki az év utolsó napján 100 ezer forintot meghaladó nettó adótartozással rendelkezik. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) most egyenként, levélben keresi meg azokat az ügyfeleit, akik 2025. november 30-án nem teljesítik ezt a feltételt, azaz túllépték a 100 ezer forintos határt. Fontos, hogy a tartozásba a 2025. december 31-ig még esedékessé váló tételeket is bele kell számolni.

Aki tehát levelet kap a hivataltól, vagy tudja, hogy mínuszban van, mindenképp ellenőrizze adószámláját, és rendezze elmaradásait, hogy jövőre is élvezhesse a kata előnyeit. Az adószámla néhány kattintással elérhető a NAV ügyfélportálján, ahol a tartozás online, bankkártyával be is fizethető. Akinek gondot jelent a tartozás rendezése, fizetési kedvezményt is kérhet, ha a NAV pozitívan bírálja el, a kérelmező katás maradhat.

A NAV a megtett intézkedésekről nem vár visszajelzést, a tartozás rendezéséről rendszereiből értesül, és a kataalanyiság változatlanul fennmarad. Ha azonban 2025. december 31-én a nettó adótartozás meghaladja a 100 ezer forintot, határozatban szünteti meg az érintettek kataalanyiságát.