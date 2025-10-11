A jövő héten nyit Budapest legújabb plázája

A jövő héten megnyitja kapuit Zugló új bevásárlóközpontja, a Bayer Construct Zrt. kivitelezésében megépített Zenit Corso. A Bosnyák tér mögötti létrehozott, 6,7 hektáros területet elfoglaló plázát úgy alakították ki, hogy bevásárlóközpontként és modern városi sétányként is megállja a helyét.

A XIV. került új városközpontjának szánt pláza hivatalos megnyitójára október 16-án kerül sor Zuglóban – számolt be a vg.hu.

A Budapest negyedik legnépesebb, több mint 118 ezer lakosú kerületének centrumában felépített bevásárlóközpont mintegy 11 ezer négyzetméter bérelhető kiskereskedelmi területtel rendelkezik, és az üzlethelyiségek 85 százaléka már tavasszal bérlőre talált.

A földszinten kisebb szolgáltatók és teraszos vendéglátóhelyek kaptak helyet, az első emeleten pedig a nagyobb helyet igénylő üzletek.

Az október 16. és 22. közötti nyitóhéten különböző programokkal és gasztronómiai meglepetésekkel várják a pláza első látogatóit, és természetesen az üzletek is akciókkal készülnek.

A hatalmas bevásárlóközpontban olyan ismert márkák szolgáltatásait vehetik igénybe a vendégek, mint az Aldi, a Barber Shop Budapest, a Bortársaság, a Libri, a Flying Tiger, a Pepco, az OTP, a Kik, a K&H, a Sinsay vagy a Rossmann.