Magyarország a befektetésre nem ajánlott kategória szélén áll az S&P hitelminősítőnél

MTI/EPA/Justin Lane
2025. 10. 11. 09:49
MTI/EPA/Justin Lane

A Standard and Poor’s nem változtatott Magyarország államadósság-besorolásán. Így a három nagy hitelminősítő – a Fitch Ratings, a Moody’s és a Standard and Poor’s – továbbra is befektetésre ajánlja hazánkat – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) pénteken késő este az MTI-vel.

Bár az NGM úgy fogalmazott, hogy töretlen a bizalom Magyarország iránt, és ezt a hitelminősítők értékelése mellett a kötvénykibocsátások is rendre visszaigazolják, valójában az S&P döntése azt jelenti, hogy Magyarország maradt az eddigi BBB– besorolású országok között, negatív, vagyis a leminősítést valószínűsítő kilátással. Tehát továbbra is egyetlen lépésre vagy hazánk attól, hogy a magyar államadósságot a bóvli kategóriába sorolják.

A hitelminősítő áprilisban azt közölte, hogy Magyarország egyetlen döntésre van a befektetésre nem ajánlott kategóriától, így a leminősítést valójában megúszták Nagy Mártonék, ezért is érdekes, hogy épp azt emelték ki, hogy mindhárom nagy hitelminősítő változatlanul befektetésre ajánlja az országot.

