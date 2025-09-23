Brutálisan növelte kiadásait a kormány: nem szerepelt a költségvetésben ez a 3750 milliárdos tétel

A fideszes parlamenti többség tavaly decemberben az idei büdzsét 42.851 milliárd forintos kiadással fogadta el, ezzel szemben a Magyar Államkincstár (MÁK) adataiból az derül ki, hogy a kabinet 46.602 milliárdra emelte a kiadási előirányzatot – olvasható a portálon.

A MÁK számai a július végi, vagyis csak az első hét hónapban megszületett kiadásnövelő intézkedéseket tartalmazzák. Eszerint az idei kiadások 3750 milliárd forinttal lesznek magasabbak a költségvetési törvényben elfogadottnál. Ez már a nettó kiadásnövekedés, ide nem értve azon belső átcsoportosításokat, amelyek nullszaldósak voltak.

A kiadásnövelésnek három elkülöníthető csoportja van:

az egyik az úgynevezett felülről nyitott kiadások – ilyen például a nyugdíj –, amelyeknél ki kell fizetni az előre nem tervezett, nem látott kiadásokat, függetlenül attól, hogy mivel számoltak.

A pluszkiadások nagy része – jellemzően ilyen a honvédelemnél látható ezermilliárdos túllépés – az előző évekről húzódik át. Vagyis ezekről korábban már döntött a parlament.

Illetve vannak azok a tételek, amelyekről a kormány határozatban dönt, így a kiadási keret megemeléséről – ám nem tesz hozzá pénzt, ezért ezek ilyenkor a hiányt növelik. A gond mindezzel az, hogy a kormány elvileg csak végrehajthatja a költségvetési törvényt, de a gyakorlatban saját hatáskörben dönt több száz milliárdos kiadásokról, holott ez a törvényhozás joga lenne.

A tárcák közül a legnagyobb mértékben a Belügyminisztérium kiadásai emelkedtek, csak az igazgatási kiadásait 410 milliárddal fejelték meg, így 432 milliárd megy a tárca működésére – holott láthatóan erre a célra eredetileg csak 21 milliárdot szántak.

De 57 milliárddal költhet többet a rendőrség, 33 milliárddal az Országos Kórházi Főigazgatóság és 174 milliárddal az egészségügyi intézmények – ami lehet indokolt is, de ezeket az emeléseket a kormány suba alatt vitte véghez, így nem lehet tudni, hogy minden egyes forintot a megfelelő célra használnak-e.

A HM költségvetése – a már említett okok miatt – 958 milliárddal lehet magasabb az eredetileg tervezettnél, az összeg túlnyomó része (közel 900 milliárd) a Magyar Honvédség többlettámogatására megy el, de, biztos ami biztos alapon, 12 milliárddal megemelték a sportegyesületek támogatását is – így az idén a tervek szerint 29 milliárdot költenek erre a célra.

Az idén 20 milliárddal emelték meg a Nemzeti Közszolgálati Egyetem büdzséjét, ez több mint 50 százalék az eredeti 37 milliárdos előirányzathoz képest. A nemzetközi beruházásokon alapuló vasúti fejlesztések sorát 20 milliárddal fejelték meg, így Mészáros Lőrincnek és kínai barátainak idén 220 milliárd forint jut a Budapest–Kelebia (Belgrád) vasútvonal építésre.

Idén eredetileg kormányzati kommunikációra és nemzeti konzultációkra 39,5 milliárd forintot terveztek, ám a kormány a júliusi végi állapotok szerint az idei keretüket a kormány 69,3 milliárd forintra emelte.