Tovább terjeszkedik a Mészáros-csoport, most a szarvasmarha-tenyésztésbe szállnak be

A Gazdasági Versenyhivatalhoz (GVH) már augusztus 6-án beérkezett, de csak augusztus 21-én publikált összefonódás-bejelentés alapján a Talentis Agro Zrt. egyedüli irányítást szerez a Gyulai Agrár Zrt. felett. A céltársaság elsősorban a szarvasmarha-tenyésztéssel, nyerstehéntej-előállítással, emellett kisebb arányban szántóföldi növénytermesztéssel foglalkozik – olvasható a portálon.

A Gyulai Agrár Zrt. ugyanis egy korábbi termelőszövetkezet átalakulásával jött létre, és mára több mint 1500 hektár bérelt területen folytat mezőgazdasági tevékenységet. Az állattenyésztési ágazatban pedig mintegy 1800 Holstein-Fríz szarvasmarhát tartanak, ebből 800 tejelő tehén évente közel 8 millió liter tej előállítására képes.

A legutóbbi beszámolója szerint a Gyulai Agrár Zrt. 2,4 milliárd forint forgalommal és 150 millió forint nyereséggel zárt 2024-ben, és 300 millió forint osztalékot fizetett a korábbi évek tartalékaiból kiegészítve. Volt mihez nyúlni, ugyanis a társaság saját tőkéje 3,6 milliárd forint. Hogy a Mészáros Lőrinc tulajdonában lévő vállalat mennyit fizet az agrárcégért, azt nem lehet tudni.

A Gyulai Agrár Zrt. eddigi pontos, végső tulajdonosait nehéz beazonosítani, de a magyar államhoz köthető a társaság. Csaknem 100 százalékos részvényese a vagyonkezelő Good Farming Kft., ahol 2022 és 2023 között Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke volt az ügyvezető.