Vészhelyzet otthon: Tényleg van olyan, hogy keresnek helyettem szakembert, és már küldik is?

Elröppentek a mesteremberek munkadíjai: a JóSzaki portál év eleji felmérése szerint keresetük mára a legtöbb szakmában elérte vagy megközelítette a havi egymillió forintot. Nettó egymillió felett keresnek a klímaszerelők, szobafestők, ácsok, lakatosok és kőművesek, és csak kicsivel marad egymillió alatt a villanyszerelők, illetve a burkolómesterek nettó jövedelme. 2020, a Covid-járvány óta többek között a klímások, a kőművesek és a szobafestők fizetése több mint duplájára nőtt, de a többi szakma vállalkozóinak is jócskán nőtt a jövedelme, az átlagos emelkedés 83 százalék volt.

Az előrejelzések szerint nem is lehet arra számítani, hogy idén érdemben csökkennének a szakemberek munkadíjai.

A munkadíjak és az áremelkedés érezhető az otthoni javítási munkák alkalmával is, különösen, ha valamilyen vészhelyzet – csőtörés, zárcsere, gázkazánhiba – miatt gyors megoldásra van szükség, esetleg munkaidőn kívül. Egy egyszerű csőtörés megszüntetése alapesetben aligha jön ki 30-40 ezer forintnál kevesebből. A kiszállási díj hétköznap munkaidőben 7-12 ezer forint, azon kívül vagy hétvégén akár 20 ezer forint, éjszaka 40 ezer forint is lehet. Ázások, csőtörések megszüntetése minimum 25 ezer forint, az átlag 35 ezer forint körül van, a maximum 45 ezer is lehet – írja a szakembertarifákat összefoglaló szakportál a mesterek önbevallása alapján. Ha valamilyen alkatrészt, idomot kell cserélni, az persze külön pénz, és amire a szakemberek 5000 forint anyagbeszerzési díjat is rátehetnek.

A mosogatógép-szerelés 15.800, -Ft + áfánal kezdődik, ez a munkadíj, ennyiért a szerelő megállapítja, mi romlott el és ha alkatrészcserével megoldható, akkor erre jön az alkatrészár. Ennél többre jöhet ki a duguláselhárítás, ami a legegyszerűbb esetben sem valószínű, hogy 20 ezer forintnál megáll.

Keményebb menet lehet a zárcsere, ha például beletörik a kulcs a zárba, egy sztenderd hengerzáras műanyagajtó zárcseréje 15-50 ezer forint, betörésbiztos, bonyolultabb zárnál ez felszaladhat akár 110 ezerre is. A lakatosmunka ára óránként 5-20 ezer forint között lehet, ha sürgős a beavatkozás, és munkaidőn kívül esik meg a baj, az természetesen felárral jár.

Ennél is húzósabb lehet, ha leáll a gázfűtés, és az egész család fűtés és melegvíz nélkül marad. A laikus nem feltétlenül tudja, hogy mondjuk a termosztát, a fűtésrendszer vagy maga a kazán okozza a bajt, vagyis villany-, fűtés- vagy kazánszerelő orvosolhatja-e a hibát. Szerencsés eset, ha csak a termosztáttal van baj, azt bármelyik villanyszerelő lecseréli, a legegyszerűbb szerkezet 10 ezer forint és kb. ugyanennyi (vagy duplája) a kiszállás. Ha kacifántosabb az ügy, jöhet a másik szakember, újabb kiszállási díj, és már 40 ezer forintnál tartunk, alkatrészcsere és megoldás nélkül.

Vészhelyzetben nincs idő a jó tanácsot betartva több szakembertől ajánlatot bekérni, és a legjobb ár-értékarányt kiválasztani. Azonnal kellene a segítség, de a szakemberek, többnyire be vannak táblázva, jellemzően néhány napon belül tudnak csak időpontot adni. Az éjjel-nappali gyorsszervizek pedig értelemszerűen csak felárral vállalják a sürgős kiszállást.

Váratlan károk, rövidzárlat, meghibásodás minden háztartásban előfordul előbb-utóbb, az emiatt borítékolható extraköltség azonban kivédhető, nem beszélve a szakemberküldésről.

Erre találták ki a lakásbiztosítások assistance szolgáltatását. A lényeg, hogy ne zsebből kelljen kifizetnünk minden bosszantó kárt, ne nekünk kelljen késő este mesterembert keresni, hogy újrainduljon a fűtés, vagy bejussunk a lakásba, ha netán a kulcs beletört a zárba.

Csőtöréstől a darázsfészekig

A legtöbb esetben zárszerelés és vízvezeték szerelés kapcsán vették igénybe az assistance szolgáltatást az Allianz ügyfelei, de egyre gyakrabban érkezik segítségnyújtás kérés kártevők (darázs, egér), valamint a háztartási gépek hibájából eredő vészhelyzetek miatt

– számolt be kérdésünkre Tollmayer György, az Allianz Hungária Zrt. lakossági vagyon termék- és portfólió menedzsment osztályának vezetője a tapasztalatokról.

Az assistance az otthoni vészhelyzet elhárításában, valamint háztartási gépek meghibásodása esetén nyújt azonnali segítséget, szervezés, illetve gyors szerviz formájában. Gondoljunk a leggyakoribb otthoni vészhelyzetekre, amikor nincs idő késlekedni, azonnali megoldásra van szükség: dugulás van a fürdőszobában, csőtörés miatt elázott a parketta vagy a bútorok, meghibásodtak a nagyértékű háztartási eszközök, a meghibásodott fűtésrendszer miatt nem indul el a fűtésünk, vagy egy darázsfészek keseríti meg az életünket. Az ilyen és hasonló bosszantó, mindennapos vészhelyzetek esetén segít az assistance – sorolta a szakember.

Ami belefér az assistance-ba:

víz- és/vagy csatornavezetékek károsodása

szennyvízcsatorna (wc, fürdő, mosdó, mosogató) dugulása

villamosenergia ellátó rendszerek hibája

fő fűtési rendszer és/vagy a fő fűtési rendszer által biztosított melegvízellátás meghibásodása

háztartási gépek (a gáz/elektromos tűzhely/sütő, mosógép, mosó/szárítógép, hűtőszekrény, fagyasztó és/vagy mosogatógép) meghibásodása

külső zárak, tetőfedés, ajtók vagy ablakok balesetszerű károsodása vihar, tűz, füst, betörés, betörési kísérlet vagy rongálás következtében

bejárati ajtó zárjának (mechanikus zár) javítása vagy indokolt esetben cseréje, amennyiben a bejárati ajtó kulcsának elvesztése, eltörése vagy a zár megrongálódása következtében a biztosított nem tud az ingatlanba be- vagy onnan kijutni.

patkányok, egerek, rovarok, darazsak, méhek és ezek fészkei által okozott károk

Az assistance azt jelenti, hogy a telefonos ügyfélszolgálat a nap 24 órájában fogadja a segítségkérő hívásokat, intézik a vészhelyzet elhárítását végző szakember helyszínre szervezését, 1-2 órán belül a helyszínre ér a segítség, továbbá fedezik a kiszállási és munkadíját.

Kizárólag a vészhelyzet gyors elhárítására szóló fedezetről van szó, az egyéb károk (pl. elázott bútorok kárai) a lakásbiztosítás alapján térülhetnek, a szerződési feltételekben meghatározottak szerint – figyelmeztetett az osztályvezető. Az Allianznál egyébként éves szinten összesen 600.000 forintig terjed a fedezet a 2024. március 1. után kötött szerződéseknél.

Érdemes átnézni a meglévő biztosítási szerződéseket, van-e benne assistance, s ha nincs, a most induló lakásbiztosító kampány alkalmas lehet az évfordulótól független változtatásra, esetleg a meglévő lakás szerződés megújítására.