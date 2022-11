Közép-ázsiai olajjal üzletelhet az Orbán-kormány egykori honvédelmi államtitkára

Olajkereskedő formációban bukkant fel Perenyei Tamás ügyvéd, az első Orbán-kormány honvédelmi államtitkára. Az elsősorban olaj-nagykereskedelemmel foglalkozó, genfi székhelyű Maddox SA nemrég fióktelepet nyitott Magyarországon, ennek lett az ügyvezetője Perenyei, aki a fióktelep székhelyét a lakáscímén biztosítja.

A budapesti fióktelep mindhárom bejegyzett tevékenysége izgalmas az olajszankciók életbe lépésének küszöbén:

A svájci anyacég, a Maddox SA a cégbíróságnak leadott dokumentum szerint nyersanyagok, különösen nyersolaj, kőolaj és kőolajszármazékok kereskedelmével és értékesítésével foglalkozik. Profiljába tartozik a hajón, közúton, vasúton, csővezetéken történő szállítás, valamint a nyersolaj-finomítás is. Honlapjukon fő tevékenységi területüket a Kaszpi- és a Fekete-tengeren, a Balkán, illetve a balti és a mediterrán térségben jelölik meg. Ezeken a piacokon bevallásuk szerint az egyik legnagyobb független olajkereskedelmi vállalat a Maddox, amely 12 éve alakult. Képviseletei, irodái vannak Dubajban, Moszkvában, Kijevben, Szófiában, Tbilisziben, és több képviselője van a Kaszpi-tenger térségében is.

Érdeklődtünk Perenyei Tamástól, hogyan került az olajkereskedő cégnél ügyvezetői pozícióba, mire annyit mondott, hogy ez egy „régi üzleti kapcsolat” eredménye. A Maddox közép-ázsiai olajjal foglalkozik, és eddig nem volt kelet-európai képviselete – indokolta a cég megjelenését Budapesten. Arra a kérdésre, hogy milyen céllal alakult a magyarországi fióktelep, és mik a tervek az energetikai cég képviseletével, azt mondta: konkrét üzletet még nem kötöttek, egyelőre figyelik a piacot.

Az orosz olaj hamarosan szankció alá esik, az uniós döntés értelmében a tengeri szállítása ellehetetlenül (a júniusi döntés nyomán a tilalom nyersolaj esetében decemberben, a finomított kőolajtermékek esetében pedig februárban lép hatályba). A csővezetékes szállítás egyelőre kivétel a szankciók alól, így a Magyarországra belépő Barátság vezetéken vagy a Kiskundorozsmánál érkező Török Áramlaton sem akadályozzák az orosz olaj szállítását. Hogy meddig tart a mentesség, az egyelőre nem világos, de a háborús helyzetben bármikor megeshet, hogy megszűnik a csővezetéken az ellátás, ezért az érintett tagállamok számára célszerű feltérképezni az alternatív beszerzési lehetőségeket. A Maddox pedig szóba jöhet szállítóként, ha a kelet-európai országok esetleg úgy döntenek: diverzifikálják a beszerzési portfóliójukat.

A Maddox Perenyei elmondása szerint azerbajdzsáni, türkmén és kazahsztáni olajjal kereskedik, ezeket pedig nem sújtják szankciók.

Kérdésünkre, hogy a Mol százhalombattai kőolajfinomítója számára megfelelne-e a Maddox által közvetített olaj, van-e olyan minőségű, mint az uráli, azt mondta: „Még jobb is”. Ilyen oldalról tehát nem lenne akadálya annak, hogy a Molt ügyfeleik között tudják. Mint Perenyei elmondta, tengeri szállítás jöhetne szóba: az Adria irányából a szlovéniai Koper és a horvátországi Omisalj, illetve a romániai Konstanca fekete-tengeri kikötőjébe érkezhet a Maddox-olaj. Ami a magyar kapcsolatot illeti, háztól házig történhetne a szállítás, hiszen a Krk szigeten fekvő Omisaljt vezeték köti össze a Mol százhalombattai finomítójával.

A kormány és a Mol is nyomul Közép-Ázsiában

A háború kitörése után nem sokkal egymásra licitálva állította Orbán Viktor miniszterelnök és a Mol, hogy a százhalombattai finomító kizárólag az uráli olajjal tud működni, óriási beruházással és csak évek alatt lehetne átalakítani más összetételű olaj feldolgozására. Mint kiderült, ez nem teljesen van így, például az Adria-olajvezeték elegendő olajat tudna szállítani, és a Mol egyik háttérbeszélgetésén elhangzott, hogy létezik két olyan olaj is, aminek az összetétele megegyezik az uráliéval. Konkrét, új importlehetőségekről nem beszéltek, így arról sem esett szó, hogy például a közép-ázsiai Maddox-olajok között érdemes-e keresgélni.

Mindenesetre Közép-Ázsia felé nyomul a Mol és a magyar kormány is. 2020-ban a magyar olajtársaság 1,57 milliárd dolláros üzletet kötött, egy Kaszpi-tengeri olajmezőben és az onnan Georgián keresztül a Földközi tengerig (a törökországi Seyhanig) húzódó olajvezetékben is részesedést szerzett. Ettől a befektetéstől a Mol azt remélte a bevásárláskor, hogy 30–40 évig ontani fogja a pénzt. Orbán Viktor pedig „egy nagy ívű új energetikai együttműködés formálódását” jelentette be néhány napja, amikor georgiai kollégájával, Irakli Garibasvilivel stratégiai partnerségi megállapodást írt alá. Létre akarnak hozni egy új, hatalmas villamosenergia-vezetékrendszert, amely az energiát Azerbajdzsánból Georgián és Románián keresztül hozná Magyarországra. Nem az energiatermeléshez szükséges alapanyagot szállítanák a lelőhelyről Magyarországra, hanem a helyben megtermelt áramot.