Sosem volt még ilyen kényelmes a kártyás fizetés

Napjainkban már elengedhetetlen, hogy egy vállalkozás a lehető leggyorsabb és legkényelmesebb fizetési módot biztosítsa ügyfeleinek. Az érintéses fizetéshez sokan már nem is bankkártyájukat használják, hanem inkább okoseszközeiket. A technológiai fejlődés pedig nem csak a fogyasztókat, de a kereskedőket elérte. Az érintéses, azaz SoftPOS fizetési funkcióval ugyanis már nincs szükségük terminálra, egy egyszerű okostelefon használatával is kezelni tudják a tranzakciókat. A SimpleBusiness megoldásról Dr. Al-Absi Gáber Seif, az OTP Mobil ügyvezető-helyettese egyben üzletfejlesztési és értékesítési vezetőjével beszélgettünk.

2021 elejétől kezdve minden szolgáltatónak biztosítania kell a bankkártyás fizetés lehetőségét. A POS-termináloknál azonban kényelmesebb választás lehet a SoftPOS rendszer használata, melynek üzemeltetéséhez csak egy okostelefonra és internethozzáférésre van szükség. Az OTP Mobil 2022 első felében vezette be saját megoldását a SimpleBusiness alkalmazáson keresztül. Mikor kezdtek el dolgozni ennek fejlesztésén, és milyen célt szolgált a rendszer létrehozása?

Az alkalmazás első verziója 2020 végén jelent meg, akkor még QR-kódos és linkes fizetési opciókat tudtak felkínálni vele kereskedőink. A bevezetés óta folyamatosan monitoroztuk a piaci igényeket, és a kereskedői visszajelzések mentén fejlesztettük tovább az applikációt, így került sor az érintéses, azaz SoftPOS funkcióval való bővítésre is.

A kezdetben kifejezetten kkv-k számára kialakított SimpleBusiness szolgáltatás bevezetésével egy könnyen adaptálható, egyszerű és költséghatékony eszköz létrehozása volt a célunk. Az új, érintéses fizetési funkció segítségével pedig sikerült még egy egyszerűen használható, modern megoldást fejleszteni. A SoftPOS fizetési funkció gyorsabbá és egyszerűbbé teszi a fizetés folyamatát, és kényelmesebb alternatíva lehet a fizikai POS-terminálnál is. Gondoljunk csak a nagykereskedelmi cégekre vagy futárszolgálatokra, hiszen nincs szükség egy újabb eszközt maguknál tartani, elegendő lehet egy mobiltelefon használata.

Mit érdemes tudnia a kereskedőknek és a szolgáltatóknak, mielőtt belevágnak a SoftPOS használatába? Van-e bármiféle eltérés egy hagyományos terminál üzemeltetéséhez képest?

A POS-terminálokkal ellenben, a SimpleBusiness alkalmazás esetében nincs szükség helyszíni beüzemelésre. A szerződéskötési folyamat is teljes mértékben online történik. Ezt követően pár napot igénybe vehet még a szolgáltatás aktiválása, azonban innentől már csak az alkalmazások letöltésére van szükség a kereskedő részéről. Akárcsak egy hagyományos POS-terminál esetében, a vásárlók bankkártyájuk vagy okoseszközük érintésével is fizethetnek a megoldásunkat használó kereskedőknél.

Mindkét alkalmazás ingyenesen letölthető, használatukhoz pedig csak egy gyors, online szerződéskötés szükséges. Milyen egyéb költségekkel és teendőkkel kell számolnia a kereskedőknek a szolgáltatás igénybevételekor?

Ami a költségeket illeti, a kereskedőknek egy 990 forintos havidíjra kell számítaniuk, az első 6 havi díj pedig egy összegben kerül felszámolásra a csatlakozás során. Továbbá forgalmi jutalékkal is kell számolni, ami az instant transzfer (azonnali átutalás) esetén 0,99% helyett 0,69%, csakúgy, mint bankkártyás fizetés (érintéses, QR és linkes) esetén. Ezen felül kártyás fizetések esetében felmerül még a rendszerdíj, illetve a bankközi jutalék költsége. A 0,69%-os kedvezményes kereskedői jutalék a Mastercard jóvoltából 2022.09.30-ig érvényes.

A szolgáltatás igénybevételéhez két alkalmazást letöltésére van szükség. Az egyik a SimpleBusiness, a másik pedig a háttérben futó, érintéses fizetéseket kezelő, a SoftPOS by OTP Mobil. Az érintéses fizetés aktiválására két mód van, vagy az adminisztrációs felületen keresztül vagy közvetlenül az alkalmazásból lehet végig vinni a folyamatot. Ha viszont már meglévő SimpleBusiness kereskedőként szeretné valaki aktiválni a funkciót, akkor egy szerződésmódosítással veheti igénybe az új szolgáltatást, amit szintén online tehet meg.

Milyen fizetési opciók állnak a felhasználók rendelkezésére; van-e minimum vagy maximum keret, ameddig kezelni lehet a fizetéseket?

A SimpleBusiness alkalmazás jelenleg öt fizetési megoldást kínál a vállalkozásoknak elektronikus fizetésre. Két QR-kód alapú és két fizetési linken alapuló lehetőséget, valamint egy ötödiket, a SoftPOS, érintéses fizetési funkciót.

Az új megoldás nagy előnye, hogy bankfüggetlen és lehetővé teszi a PIN-kód kezelését, így többek között a 15 ezer forintot meghaladó tranzakciók kifizetése is megoldott a használatával. A vásárlók tehát összeghatártól függetlenül tudnak rajta keresztül fizetni.

Manapság szinte már mindenki zsebében ott lapul az okostelefon, azonban azok képessége a gyártótól és a készülék korától is függ. Milyen eszközökön érhető el a rendszer?

Az érintéses fizetési funkció működéséhez eszköz szinten legalább Android 9.0-s vagy újabb verzióra van szükség. Ezenfelül a készüléknek NFC képesnek kell lennie, valamint az aktív internetkapcsolat is elengedhetetlen a SimpleBusiness alkalmazás használatához. Az érintéses funkció egyelőre iOS környezetben még nem érhető el, viszont a SimpleBusiness két linkes és két QR-kódos fizetési megoldása továbbra is elérhető az Apple készülékeket használó kereskedők számára is.

A mobilos bankkártya-elfogadás nagyban megkönnyíti azon kereskedők dolgát, akik nem helyhez kötötten végzik a munkájukat. Tapasztaltak-e ugrást az igénylések, valamint az aktív felhasználók számában a nyári időszak folyamán?

Voltak extra megkeresések, és vannak olyan partnereink, például a vendéglátóiparból, akik a nyári időszakban kiemelt forgalmat bonyolítottak le. Egyes vállalkozások pedig direkt ezekre a hónapokra szerződtek le, mert az év többi időszakában más tevékenységre fókuszálnak.