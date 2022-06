Masszívan milliárdos Orbán Viktor apja és veje

Tiborcz Istvánnak, Orbán Viktor vejének most már évek óta magasabb jövedelme van cégeiből, mint a miniszterelnök szüleinek, ám ha az elmúlt 12 évet nézzük, még mindig Orbán Győző jutott több pénzhez ilyen forrásból. Mindenesetre az biztos, hogy a saját bevallása szerint megtakarítással nem rendelkező kormányfő feletti és alatti Orbán-generáció is masszívan milliárdos. Ebben pedig az extraprofit, a rejtélyes helyről érkező kifizetések és az állami megrendelések is komoly szerepet játszottak – írta a G7.

Megállapítják például, hogy Orbán Győző cége, a közvetve állami beruházásokra is szállító Dolomit Kft. közgazdasági értelemben is elég látványos extraprofittal működik. A cégnél általában az árbevétel 30-45 százaléka marad meg nyereségként, miközben az iparági átlag ennek mindössze fele-harmada, a magyar bányavállalatoknál pedig jellemzően még alacsonyabb a profitráta. Az iparági átlagos nyereségrátával számolva Orbán Győző cége csak az elmúlt hat évben 5 milliárd forinttal kisebb nyereséget ért volna el, mint amennyit ténylegesen. Ez azt jelenti, hogy a miniszterelnök édesapja 2,5 milliárd forinttal kisebb bevétel jutott volna vállalkozásából. Összeszámolták azt is, hogy a miniszterelnök apjának jövedelme (csak a vállalati kifizetésekből és eladásokból) 2010 óta meghaladta a 9,5 milliárd forintot.

Tiborcz István, a kormányfő veje ugyan ennyinél még nem tart (neki 2015 óta így vagy úgy nagyjából 8 milliárd forintnyi jövedelme volt cégeiből), de a portál szerint jó esély van rá, hogy néhány éven belül messze lehagyja az idősebb Orbán-generációt. Nem is elsősorban azért, mert az előző években már rendre több pénzre tett szert így, mint Orbán Győző, hanem mert a profit egy jelentős részét az idén is vállalatbirodalmában hagyta. Kutatásukból kiderül, hogy a miniszterelnök vejének cégbirodalmába elég nehezen átlátható módon érkeznek milliárdok – ezek eredetét a könyvekből nem lehet visszafejteni. Az ilyen rejtélyes kifizetések összege pedig még annál is egy nagyságrenddel nagyobb volt tavaly, amennyi hasznot Orbán Győző cégei hajtottak. Ezért is vehető biztosra szerintük, hogy néhány éven belül nemcsak a becsült vagyonban, hanem a ténylegesen összeszedett osztalékjövedelemben is megelőzi Orbán Viktor veje Orbán Viktor édesapját.

Megemlítik még, hogy Tiborcz István már évek óta szerepel A 100 leggazdagabb magyar rangsorában, a Dolomit és a BDPST pedig az ország száz legértékesebb cége közé került be a Forbes szerint.