Az orosz gázról egyeztetnek az EU energiaügyi miniszterei

Hétfőn rendkívüli tanácskozást tartanak az Európai Unió energiaügyekért felelős miniszterei – írja az Reuters hírügynökség. A megbeszélés egyik tárgya, hogy az EU egységes válaszlépést alakítson ki arra az orosz követelésre, mely szerint az európai vevőknek rubelben kellene fizetniük az orosz gázért.

Oroszország a múlt héten leállította a Bulgáriába és Lengyelországba irányuló gázszállítást, miután a két kelet-európai ország nem volt hajlandó teljesíteni a rubelben való fizetésre vonatkozó követelést. Ezek az országok már azt tervezték, hogy idén abbahagyják az orosz gáz felhasználását, ám a radikális orosz lépés más EU-országok, köztük az orosz gázra erősen támaszkodó Németország vonatkozásában is súlyos aggodalmakat váltott ki.

Mivel sok európai vállalatnak még ebben a hónapban gázfizetési határidőket kell teljesítenie, az EU-tagállamoknak sürgetően tisztázniuk kell, hogy a vállalatok továbbra is megvásárolhatják-e az energiahordozót anélkül, hogy megsértenék az Európai Unió Oroszországgal szemben hozott szankcióit.

Moszkva követelése szerint a külföldi gázvásárlóknak eurót vagy dollárt kell befizetniük a magántulajdonban lévő orosz Gazprombank bank számlájára, amely ezeket a befizetéseket aztán rubelre váltja át.

A magyar kormány közlése szerint Magyarország pont ezen a módon fizet az orosz gázszállításért, az Európai Bizottság azonban közölte, hogy az oroszok által kidolgozott fizetési rendszer betartása sértheti az EU szankcióit.

Miután Bulgária, Dánia, Görögország, Lengyelország, Szlovákia és más országok a múlt héten egyértelműbb tanácsokat kértek, Brüsszel rendkívüli iránymutatást dolgoz ki.

Oroszország pénteken közölte, hogy nem lát problémát a rendeletével kapcsolatban, amely csak az erős valuta rubelre váltását követően tekinti teljesítettnek a vevő kötelezettségét.

A rubelben történő fizetés jelentősége, hogy megvédheti Oroszország gazdaságát a szankciók hatásaitól, az üzemanyagból származó bevételek pedig segíthetnek finanszírozni az úgynevezett „különleges katonai műveletet”.

Az EU-tagországok több mint 45 milliárd eurót fizettek Oroszországnak gázért és olajért, mióta az február 24-én megszállta Ukrajnát – állapította meg az Centre for Research on Energy and Clean Air nevű kutatóközpont. Az Európai Unió gázbehozatalának 40%-át és olajbehozatalának 26%-át adja ki az orosz export, ezért van az, hogy Németország és más tagállamok a gazdasági károktól tartva eddig ellenálltak az orosz üzemanyagimport hirtelen leállításának.

A nagykövetek szerdai ülésükön tárgyalják a Moszkva elleni uniós szankciók hatodik csomagját, amelyet a Bizottság dolgoz ki. A miniszterek hétfőn arról is tárgyalnak, hogy sürgősen biztosítani kell a nem oroszországi gázellátást és fel kell tölteni a gáztárolókat, hogy a tagállamok megfelelően felkészültek legyenek az esetleges ellátási sokkokra.