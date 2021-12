Vigyázat, kamu tescós Facebook-profillal etetik az óvatlanokat

Tesco Magyarország néven kamugyanús Facebook-profilt hoztak létre hétfőn. Már 47-en bekövették a kamu profilt. Egyetlen bejegyzésük is hétfőn délelőtt került ki. Ez a szöveg volt benne: „Nehéz idők járnak most, ezért úgy döntöttünk, hogy teszünk valamit ez ellen! Mindenki, aki ezt megosztotta, majd hozzászólt december 10-én, egy doboz 10 000 Ft értékű nélkülözhetetlen kelléket kap (Kiszállítva másnap). Véletlenszerűen, 100 dobozba 10.000 Ft-os utalványokat is elhelyezünk. Házonként csak egyet tudunk szállítani. Az ajánlat személyenként egyszer érvényesíthető.”

Úgy látszik, sokan elhihették, hogy tényleg kapnak jutalmat, ha megosztják a posztot, mert kora délutánra már több mint 300-an megosztották a bejegyzést. Estére viszont már le is törölték.

A brit lánc sajtóosztálya megkeresésünkre délután négykor azt írta, ők is csak pár perccel korábban szereztek tudomást a profilról, amit valóban nem a Tesco üzemeltet. A szükséges lépéseket megtették. Azt is írták, hogy valós FB-oldalukon felhívják a vásárlók figyelmét arra, ne dőljenek be a kamu profilon közzé tett felhívásnak.