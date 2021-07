Beszáll a 168 Óra kiadójába a Habonyhoz közeli grúz üzletember

50 százalékos tulajdoni hányadot szerzett a 168 Órát és az Elle magazint is kiadó Brit Media mögötti holdingcégben Shabi Michaeli grúz üzletember – értesült a Media1.

A cikk szerint a sajtóban korábban tévesen Shabtai Michaeliként emlegetett befektető neve a céginformációs szolgáltatásban még nem látható, de a lap úgy tudja, hogy a papírokat már aláírták és a bejegyzés is folyamatban van. A befektetés tényét Schwartz & Brit Média Holding Zrt. vezérigazgatója, Milkovics Pál, valamint Shabi Michaeli is megerősítette a Media1-nek.

A Media1 felidézi, hogy Michaeli a Princess Pékség tulajdonosa, de ingatlanbefektetéssel és gyorskölcsönök nyújtásával is foglalkozik. Az Mfor korábban arról is írt, hogy Michaeli Habony Árpáddal is feltűnt a pesti éjszakában, és a letelepedési kötvényeket közvetítő hét cég egyikének is dolgozott. Ezt a programot Rogán Antal találta ki 2012-ben.