Akkor is kap 330 milliót a Rogánt és Habonyt helikoptereztető cég, ha fel sem szállnak

2018-ig az Országos Vérellátó Szolgálat rendelkezésre állási díj nélkül is meg tudta oldani a légi szállítást, 2017 után azonban idén is egy olyan szerződést kötöttek, amely százmilliós alapdíjat biztosít a Rogán Antal lagzis helikoptereztetésével, illetve később Bessenyei István luxusgépének üzemben tartásával ismertté vált cégnek.

Szerveket fog szállítani a Rogánt fuvarozó helikoptercég, és a Mol-vezér is segíti

Bruttó 650,4 millió forintos közpénzes megrendelést, illetve keretszerződést kapott a Rogán Antal reptetésével ismertté vált kadarkúti Fly-Coop Kft.: december 1-jétől egy éven át – illetve a fedezet megléte és a rendelői igény esetén további kétszer egy évben – folyamatosan biztosítanak két, legfeljebb két órán belül felszállásra képes repülőgépet az Országos Vérellátó Szolgálat (OVSZ) részére a nemzetközi szervdonációs Eurotransplant együttműködésben való részvételhez, donor-szerv és/vagy orvoscsoport szállítására. Kitétel, hogy amennyiben az egyik repülő úton van, a másiknak azonnal rendelkezésre kell állnia. Emellett a Fly-Coop eseti légi szállítási megrendeléseket is kaphat a OVSZ-tól, ezek maximális időtartama egy év alatt 200 blokk óra lehet. A Fly-Coop Kft. tulajdonosa a Jakab család, az OVSZ megbízott főigazgatója Bayerné Dr. Matusovics Andrea, a lakásbotrányba keveredett kormányközeli publicista, Bayer Zsolt felesége.

Az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerbe feltöltött dokumentumok szerint a tendert szeptemberben indították el nyílt eljárásban, ajánlatot azonban csak a Fly-Coop Kft. nyújtott be. A november végén aláírt szerződés (.pdf-ben itt találja) értelmében a Fly-Coop nettó 259,8 millió (bruttó 330 millió) forint rendelkezésre állási díjat kap, ez az összeg akkor is megilleti őket, ha egyszer sem kell felszállniuk. Ezt egészíti ki a repülési díj, amely

a turboprop hajtóműves repülőnél blokkóránként nettó 1 millió 188 ezer forint (maximum 50 blokkórányi időtartamra),

a jet hajtóműves repülőnél blokkóránként nettó nettó 1 millió 740 ezer forint (maximum 150 blokkórányi időtartamra).

A feladat nem lesz új a cégnek, 2017 végén írtuk meg, hogy a Fly-Coop bruttó 571,5 millió forintos keretszerződést kapott az OVSZ-től ugyanilyen feladatokra. Ekkor egyedül még nem tudták megszerezni a munkát, két erőforrásnyújtó szervezetet is megjelöltek, az egyik Hernádi Zsolt MOL-vezér érdekeltsége volt. Néhány hónappal később a Népszava derítette ki, hogy nem csak a gáláns, havi 25 millió forintos rendelkezésre állási díj miatt furcsa a megbízás: az OVSZ-nél korábban nem volt szükség rendelkezésre állásra, enélkül is meg tudták oldani a sürgős légi szállításokat. Sőt, információik szerint tíz év alatt egyetlen szervdonoráció maradt el szállítási gondok miatt. A lap a hazai transzplantációs viszonyokat ismerő forrása szerint az OVSZ-nél hasznosabban is fel tudták volna használni a Rogán-barát Fly-Coopnak utalt átalánydíjat. Fontosabb lett volna például a kórházakban dolgozó úgynevezett szervkoordinátorok számát növelni, hiszen ennek köszönhetően érzékelhetően nőhet a transzplantációval megmentettek száma.

A Fly-Coop felbukkanásáig az OVSZ egyik légi szállítója a kiskunlacházi Jet-Stream 2004 Kft. volt, amely rendelkezésre állási díj nélkül vállalta a munkát, a Fly-Coop megjelenése után azonban már csak alvállalkozóként jutottak munkához. Az idei megbízásában már szó sincs alvállalkozókról vagy erőforrásnyújtó szervezetekről, a cég már saját gépparkjával is meg tudja oldani a feladatot. Ami elnézve üzleti eredményeiket, nem csoda.

Rogántól Habonyon át Bessenyeiékig

A Fly-Coop Kft. az utóbbi években figyelemreméltó sikereket ért el: 2015-ös, 191 millió forintos forgalmukat 2019-re sikerült csaknem tizenötszörösére, több, mint 2,8 milliárd forintra feltornázni. Igaz, az elmúlt évek elég mozgalmasan alakultak az Opten szerint negyven főt foglalkoztató, mára a NER-hez sorolt cégnek.

A Fly-Coop neve 2016-ban lett ismert, amikor a propagandaminisztert és mára volt feleségét, Rogán-Gaál Cecíliát helikopterrel szállították Szabó Zsófia bulvárszereplő esküvőjére. Az ügyet az azóta bezáratott Népszabadság írta meg, Rogán a lap érdeklődésére először kerek-perec letagadta a helikopterezést, majd amikor fotókat küldtek neki, azt mondta, hogy a luxusutat felesége (illetve Sarka Kata) cége, a Nakama&Partners Kft. barterezte le a Fly-Coop Kft.-vel. A Népszabadság utolsó címlapsztorija után egyre gyakrabban említették a Fly-Coop és a NER legfelsőbb köreibe tartozó szereplők nevét együtt:

Habony Árpád , Orbán Viktor informális tanácsadója 2017 júniusában a sajtó elől a cég helikopterével menekült el Makaóról hazatérve.

, Orbán Viktor informális tanácsadója 2017 júniusában a sajtó elől a cég helikopterével menekült el Makaóról hazatérve. A néhai Andy Vajna negyedik házassági évfordulójuk alkalmából ugyanebben az évben vitte el helikopterrel repülni Vajna Tímeát.

negyedik házassági évfordulójuk alkalmából ugyanebben az évben vitte el helikopterrel repülni Vajna Tímeát. 2019-ben Kövér László, az országgyűlés házelnöke nyolcfős delegáció élén hivatalos úton járt Rómában, amihez az Országgyűlés Hivatala a Fly-Coop Kft.-től bérelt magángépet.

Ezek azonban csak a kisebb jeleknek tűnnek, sokkal beszédesebbek a cég, illetve az egyik tulajdonos, Jakab Tamás üzleti kapcsolatai. 2017 elején Jakab egy kormányközeli társasággal, az Orbán Viktor eskütételének biztosításával és a milliárdos közpénzes megbízásokkal ismertté vált Valtonnal hozott létre közös céget, az évek óta honlappal sem rendelkező Hun-Jet Kft.-t. A Valton kisebbségi tulajdonosa Bessenyei István, Sarka Kata bulvárszereplő mostani férje, aki feltűnően gyakran tűnt fel az egykori Rogán-házaspár háza táján, sőt: Rogán-Gaál Cecília villáját történetesen éppen tőle bérli. A régi Index szerint Bessenyei lehetett az, aki a mára legendás helikopterezést leszervezte a miniszternek és családjának és ő fizette Habony Árpád helikopteres menekülését is.

Az Átlátszó cikkéből derült ki, hogy mire is hozhatták létre a Hun-Jetet: a lap megtalálta azt a HA-BES lajstromjelű magángépet, amely értesüléseik szerint már azelőtt Bessenyei Istvánhoz volt köthető, amikor még direktben nem is tulajdonolta a Hun-Jet Kft. Később azonban a cégé lett, az üzemben tartóként pedig a Fly-Coop Kft.-t tüntették fel. A gép nettó közel 700 millió forintos vételárát az egykor Matolcsy György jegybankelnök unokatestvére által vezetett és azóta bedőlt Növekedési Hitel Bank (NHB) finanszírozta.

A HA-BES lajtromjelű luxus business jet a Fly-Coop Kft. Facebook-bejegyzésében:

A Fly-Coop és a Valton azonban már Rogánék helikopterezésekor kapcsolatba kerültek: a miniszteri pár a Fly-Coop helikopteréből a közvetetten a Valton érdekeltségébe tartozó Valton-Master Car Mercedesébe szállt át a budaörsi reptéren. Azon a budaörsi reptéren, amelyet már a Fly-Coop erre alapított cége, az Aeroglobe Kft. üzemeltet.

Kiemelt kép: Üzemanyagot töltenek a sétarepüléseket is szervező FLY-COOP Légi Szolgáltató Kft. egyik Cessna típusú gépébe a Budaörsi repülőtéren 2020. július 23-án.