A töredékét keresi új helyén a Suzukiból kirúgott szakszervezeti vezető

Munkaügyi pert indított az esztergomi Suzukival szemben az a férfi, akit tavaly év elején annak ellenére bocsátott el viharos gyorsasággal az autógyártó cég, hogy az újonnan alakult szakszervezet vezetőjeként munkahelyi védelem illette volna meg. A munkaügyi per végül nem a bíróságon ért véget, hanem peren kívüli egyezséggel zárult – tudta meg a 24.hu több, nem hivatalos forrásból. Mivel az egyezség titoktartási záradékot is tartalmaz, ezért sem az érintett nem kívánt nyilatkozni lapunknak, sem a cég nem árult el részleteket, sőt azt sem kívánták megerősíteni, hogyan ért véget a jogvita. „Személyekről információkat, valamint munkaügyi kérdésekkel kapcsolatos tájékoztatást a személyiségi jogok védelme és vállalatunk etikai normái miatt nem áll módunkban adni” – írták.

A gyár berkein belül az a hír járja, hogy a kirúgott szakszervezeti vezetőt nem veszi vissza a cég, és nem is teheti be lábát az üzem területére, holott a mai napig ő az érdekképviselet vezetője. Ennek fejében ugyanakkor milliós nagyságrendű bánatpénz ajánlott meg a gyár. A pontos összeget a két fél fedhetné fel, de ettől is elzárkóztak.

A férfi 14 évet húzott le a cégnél, munkájára aligha lehetett panasz, hiszen műszakvezető volt, amikor mennie kellett. Megviselte a történet, most pedig a töredékét keresi a suzukis fizetésének, egy kisvállalkozásnál áruszállítóként dolgozik – értesültünk.

A Suzuki eközben továbbra is levegőnek nézi a szakszervezetet, megalakulását továbbra is vitatja. Forrásaink szerint a több mint 200 főt, azaz a dolgozói létszám bő 10 százalékát tömörítő szakszervezet több ízben is írt a gyár vezetésének, de a tértivevény visszajött, válaszra sem méltatták a szakszervezetet. Többször pedig útját állták egy nagyobb szakszervezeti szövetség embereinek, akik be akartak menni egyeztetni a cég vezetésével a kialakult helyzetről. A cégnél, mondhatni, hagyománya van a munkavállalói szervezkedés elfojtásának – erről korábbi cikkünkben részletesen írtunk:

A munkavállalók összeállásának – még ha a vezetőjüket egy banális hiba miatt kirúgta is a cégvezetés, amely korábban szerzett tudomást a szakszervezet megalakulásáról, mint ahogyan arról hivatalos értesítést kaptak volna, ezért abban az egy-két órában behívatták és azonnal kirúgták a megválasztott vezetőt – mégis van kézzel fogható eredménye.

A tavalyi és az idei évben jóval nagyobb béremelést kaptak a dolgozók, mint a korábbi években.

Sőt, tavaly a cég azzal igyekezett csillapítani a kedélyeket a szakszervezet lefejezése után, hogy a meglévő 13. havi bért megfejelték a 14. havival is.

Arra sem volt még példa, hogy a cég vezetői fogadóórákat tartsanak a dolgozóknak. Ilyenre idén már sor került.

Kikérik továbbá az alkalmazottak véleményét az őket a gyárhoz szállító buszok útvonaláról

– sorolta forrásunk.

Kiemelt kép: MTI/Szigetváry Zsolt