Megint beintett a Suzuki a szakszervezetnek, nem engedték be a Vasas vezetőit

Csütörtökön ismét megtagadta a Suzuki, hogy a szakszervezet vezetői bemenjenek a gyárba, és ismét szakmai tévedéssel indokolták – mondta el a 24.hu-nak a Vasas Szakszervezeti Szövetség helyszínen lévő alelnöke, László Zoltán. Továbbra is a szakszervezet alapszervezetét megalapító jegyzőkönyvet követeli a gyár és az alapszabályt. Utóbbi fenn van a neten, hozzáférhető a cégbíróságon is, de meg is küldték nekik többször. Az alapításról szóló jegyzőkönyvhöz pedig, mint már László Zoltán korábban is mondta, semmi közük.

Harmadszor fekszik keresztbe a Suzuki A szakszervezet addig nem tágít, amíg nem hajlandó partnerként tárgyalni velük a gyár.

Törvény nem írja elő, hogy be kéne mutatni a jegyzőkönyvet a munkáltatónak. De ezt is elküldték már nekik korábban – a védett tisztségviselők kivételével kitakarva a neveket, hogy ne érhesse a dolgozókat retorzió. A törvény egyébként nem azt írja elő, hogy alapszervezet legyen egy munkahelyen, hanem hogy legalább egy szakszervezeti tag legyen – tette hozzá. Ha legalább egy tag van, akkor már be kell engedni a munkahelyre a szakszervezet vezetőit.

Az őröknek ki volt adva, nem engedhetik be a szakszervezet vezetőit

Előzetesen már megkapták levélben, hogy nem mehetnek be a gyárba, de azért csütörtökön megpróbálták. A tagok ugyanis szerettek volna találkozni a szakszervezet vezetőivel, vállalták azt is, hogy ezzel felfedik magukat. Szerették volna elmondani, megmutatni a munkakörülményeiket. A szakszervezet pedig szerette volna érvényesíteni érdekképviseleti jogosítványait, beszélni az emberekkel, és megmutatni, hogy joguk van bemenni a gyár területére.

Csütörtökön kettőre mentek, most sem engedték be a Vasas képviselőit. A biztonsági szolgálat fogadta őket, azt az utasítást kapták, hogy ne engedjék be a szakszervezetiseket. Azt látták, hogy még több sorompó van a gyárnál, mint eddig, még kijjebb, mint korábban. És a bejárat üvegportálját is fekete füstfóliával takarták le. A szakszervezeti vezető szerint ez nem véletlen. Az éppen műszakba induló dolgozók azt mondták, ez nagyon nyomasztó érzés számukra. Egyenesen szégyennek érzik, hogy ilyen munkáltatónál kell dolgozniuk, aki ahelyett, hogy a munkavállalók szándékából létrejött szervezettel tárgyalna, inkább sorompókra meg fóliákra költ.

A szakszervezetnek már több mint háromszáz tagja van a gyárban. Olyan ember nincs, aki kilépett volna a szakszervezetből, csak olyan, aki kilépett a cégtől. Mindenki megtartotta a tagságát, vagyis nem jött be a Suzuki taktikája, hogy majd elfáradnak a dolgozók, ráunnak az egészre. És ha nyolc hónap alatt kitartottak a dolgozók, most már nem fognak visszakozni – tette hozzá.

Más választásuk nincs, munkaügyi bírósághoz fordulnak a szakszervezeti tevékenység akadályozása miatt. A szakszervezet ügyvédje már össze is állította a beadványt. A Tatbányai Munkaügyi Bíróságon fogják kérni, állapítsák meg, hogy a Magyar Suzuki Zrt. vétett a szakszervezeti jogok gyakorlása ellen.

