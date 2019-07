Ángyán: Bács-Kiskunban is Fidesz-közeliek vitték a földeket

Bács-Kiskun megyében a termőföldek kétharmadát a helyi családok helyett külső, tőkeerős árverezők szerezték meg – olvasható abban a jelentésben, amelyet Ángyán József juttatott el a Népszavához. Az egykori fideszes politikus kilencedik alkalommal nézte végig, hogy egy megyében kik adtak be nyertes pályázatot az állami földbérletekre.

Ahogy a korábbiakban is, most is a fideszes kapcsolatokkal rendelkezők szakították a legnagyobbat. Ángyán kimutatása szerint az elkelt területek 321 nyertes árverezőhöz kerültek, de ezen belül ma földek hatvan százalékát, 5600 hektárt mindössze 19, családi, rokoni és vállalkozói szálakon összefonódott nagy érdekeltség szerezte meg.

A nyertesek 72 százalékának csupán a bérbe adott területek 16 százaléka jutott, a földek egyharmada ugyanakkor olyanokhoz került, akik a kormányhatározatban rögzített húsz kilométernél jóval messzebb, átlagosan kétszer akkora távolságra laknak az elnyert területtől.

Az elárverezett földek több mint négyötöde bérlők által művelt terület volt, és ezek felét 4 nagy tőkés társaság, a Bácsalmási Agráripari Zrt. a Városföldi Agrárgazdaság Zrt. a Tiszaalpári Agrárgazdaság Kft. és a Kalocsai Mezőgazdasági Zrt. használta. A „baráti” társaságok a meghirdetett bérleményeik jelentős részét, akár egészét maguk vásárolták fel, míg a nem barátiak földjei Fidesz-közeli agrárvállalkozókhoz kerültek, például Kárpáti László multimilliárdos agrárvállakozó családtagjaihoz és üzlettársaihoz, vagy a fideszes országgyűlési képviselő, Bányai Gábor által pártfogolt kiskunhalasi polgármester családtagjaihoz – állítja Ángyán József.

