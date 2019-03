Bekeményít a NAV az adóelkerülőkkel szemben

Idén az eddigieknél is keményebben és tudatosabban lép fel a rejtett gazdaság és az adóelkerülés ellen a NAV – hívta fel a figyelmet a MAZARS legújabb, az adóhatóság 2019-es ellenőrzési céljairól szóló elemzése. Az idei ellenőrzések meghatározó eleme lesz a kockázatelemzésen alapuló differenciált fellépés is. Az elemzések nagyban támaszkodnak majd az áruforgalom átláthatóságát segítő EKAER-en, valamint a nyáron bevezetett Online Számla rendszeren keresztül érkezett adatokra.

Fontos látni, hogy az együttműködő, jogkövető magatartást tanúsító adózókat kifejezetten támogatni szeretné az adóhatóság. A NAV célja, hogy ha hiányosságot találnának egy jogkövető cégnél, akkor szankciók helyett inkább segítsék a hibák javítását. Nem lesznek ugyanakkor elnézőek azokkal a piaci szereplőkkel, akik a szabályokat szándékosan és súlyosan sértik meg. A NAV deklarált célja, hogy az adóelkerülés révén eltüntetett adóforintokat hatékonyan behajtsák rajtuk – emelte ki az adószakértő cég adóigazgatója, H. Nagy Dániel.

Hol lesz sűrű vendég a NAV?

Az adóhatóság előre jelezte azt is, hogy mely területeken szeretne a leghatározottabban fellépni, illetve hogy milyen cégek számíthatnak kiemelt érdeklődésre. A NAV célja például

a munkaerő-kölcsönzéssel összefüggő visszaélések feltárása és az adóelkerülésre használt „foglalkoztató” láncolatok felszámolása is.

A vezető- vagy tulajdonosváltáson átesett cégek is komoly érdeklődést válthatnak ki az adóhatóságnál.

A bejelentett dolgozók és a bevallások közti anomáliákra is nagy hangsúlyt fektetnek majd.

Lesz idén néhány olyan iparág is, ami komoly figyelemre számíthat. Ilyenek lesznek

a webáruházak,

a gépjármű- és gépjárműalkatrész-kereskedők,

az építőipari vállalkozások,

a személyszállítók és

a szállodák vagy szálláshely-szolgáltatók is.

Az Airbnb-n vagy más hasonló portálokon szállást kínálók is középpontba kerülhetnek.

A számlagyárakat is az eddigieknél hatékonyabban kívánja felszámolni a NAV, és a mögöttük álló magánszemélyek felkutatása is fontos célja az adóhatóságnak. A jövedéki termékek feketepiaca ellen is hatékonyabban lépnének fel, ahogy az áfacsalással bonyolított zöldség- és gyümölcs-kereskedelmi ügyletek visszaszorítása is kiemelt céljuk. A társasági adóhoz kapcsolódó adókedvezmények jogszerűségét is szigorúan ellenőrizni fogják. A legnagyobb adóteljesítményű adózók nem meglepő módon idén is a NAV fókuszában lesznek. Különösen nagy figyelemre számíthatnak azok, akik újonnan kerültek ebbe a körbe.

Azoknak a cégvezetőknek, akik úgy érzik, tevékenységi körük miatt a NAV fókuszába kerülhetnek, idén érdemes lehet adó-auditot készíteniük vagy készíttetniük. Ezzel ugyanis még időben egyértelművé válhat számukra, ha valamilyen hibát követtek el. Az ilyen önellenőrzéssel jelentős adóbírság és késedelmi pótlék kerülhető el, különösen, hogy a NAV idén segíteni kívánja a jogkövető és együttműködő adózókat – hívta fel a figyelmet H. Nagy Dániel.

Kiemelt kép: MTI / Balázs Attila