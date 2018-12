Hétfőn délután kettőkor még nem kapott meghívót a Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASzSz) az újabb bértárgyalásra. Kordás László elnök ennek ellenére megerősítette a 24.hu-nak, valamikor szerdára hívhatják össze a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórum (VKF) újabb ülését. Onnan tudja ezt, hogy a minisztérium munkaügyekért felelős osztályáról telefonon érdeklődtek nála, mikor lenne jó szerdán.

– jegyezte meg.

Hírek szerint a kormány azt szeretné továbbra is, hogy a munkáltatók és a szakszervezetek egyezzenek meg egymással. És ha ez nem történik meg, rendkívüli kormányülésen születhet döntés.

A napok óta zajló tiltakozó akciókra így reagált Kordás László:

A szakszervezetek is kint vannak az utcán, az MTVA-nál is, jól eső érzés, hogy sokan vannak az ügyünk mellett. A rabszolgatörvény volt a szikra, de ezen már túlnőtt a tiltakozás, más fontos célok is előtérbe kerültek. Társadalmi szolidaritás van kialakulóban, egymás ügyeiért is kiállnak a különböző csoportok. Ez jelentős változás az eddigiekhez képest. Szükség van rá, mert különben teljesen kizsákmányolják a magyar munkavállalókat.