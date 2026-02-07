A 3-2-1-szabály, amit mindenkinek követnie kellene a pihentető alvásért

A kiadós alvás egészségünk egyik alapköve, de a mindennapos stressz, modern világban az embert folyamatosan érő ingerek azonban nem könnyítik meg pihenést. Tavasszal ráadásul, a megszokottnál korábban jön az óraátállítás, ami méginkább felborítja életritmusunkat.

Nicola Elliott alvásszakértő szerint a pihentető, kiegyensúlyozott alvásért a 3-2-1-szabályt kellene követnünk – írja a brit Metro.

Maga a módszer egyszerű csak betartani nehéz.

3:

A tervezett elalvás előtt három órával már ne együnk és igyunk semmit, főleg alkoholt ne. Az italfogyasztás alól csak a víz és nem stimuláló hatású teák jelentenek kivételt.

2:

Két órával elalvás előtt már ne végezzünk semmiféle munkát, vagy megerőltető testmozgást.

1:

Végül egy órával elalvás előtt kapcsoljunk ki miden képernyőt, ideértve a telefonunkat is és tompítsuk le a fényeket a szobában.

Elliot elismeri, a 3-2-1 rutin bevezetése soka számára csak egy újabb feladatnak tűnhet, ami megbonyolítja a mindennapokat, de azt mondja, minél inkább ezt érzi valaki, annál nagyobb szüksége van a bevezetésére.

Mennyit aludjunk?

Nicola Elliott szerint tévhit az, hogy minden éjszaka pontosan nyolc órát kellene aludnunk. A szakértő szerint, mivel 90 perces ciklusokban alszunk, ezért hét és fél óra, kilenc óra, vagy tíz és fél óra az ideális alvásidő.

Ha valakinek gondjai vannak az alvással, az megpróbálkozhat egy speciális mozgásformával. Akinek pedig az éjszakai vizeléssel vannak gondjai, annak szakértő magyarázza el, hogy mi állhat a háttérben és mit lehet ellene tenni.