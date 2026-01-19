Megújul A Dal zsűrije: két ítészt már bemutattak

Megújult zsűrivel várja nézőit a közmédia 15. évadával visszatérő műsora, A Dal 2026. Két zsűritagot már megismerhettek a Duna nézői:

Ferenczi György , a prozódia őre már gyakorlott ítész. Magyarország Érdemes Művésze, a Köztársasági Arany Érdemkereszttel kitüntetett, Petőfi Zenei Díjas, Máté Péter-díjas, kétszeres Artisjus-díjas és kétszeres eMeRTon-díjas zenész, az 1ső Pesti Rackák frontembere hatodik évada foglal helyet a zsűriszékben.

Új tagként érkezik az ítészek körébe Bebe. Az énekes több mint két évtizede a magyar könnyűzenei élet meghatározó alakja, közismert funky- és rockdalok szerzője, zenei producere. A 90-es évek végén a Picasso Branch tagja volt, majd a 2000-es évek elejétől a Back II Black együttes frontembere lett. A Melody Maker énekesét a Csináljuk a fesztivált! ötödik évadának fellépőjeként is láthatta a közönség.

Két ítész kilétére már fény derült, de még további két név várat magára. Január 24-én és 25-én, a Csináljuk a fesztivált! második elődöntő adásai után kiderül, kikkel válik teljessé a nemzeti dalválasztó zsűrije.

Miben újul meg A Dal 2026-ban?

Az ország egyetlen könnyűzenei, televíziós dalversenye idén minden eddiginél nagyobb hangsúlyt helyez a hiteles élő megszólalásra, illetve színpadi jelenlétre. A kiválasztott produkciók automatikusan elődöntős helyet kapnak, így a versenyzőknek a dalok áthangszerelt változatával is bizonyítaniuk kell.

Bebe dalszerző-előadóként pontosan tudja, mit jelent élőben működő produkciót létrehozni.

Azt keresem a zenében, ami mindenféle mankó vagy külső segítség nélkül is képes hatni a lélekre

– vallja az énekes, aki szerint attól tud kitűnni egy dal, ha nemcsak érzelmileg érinti meg, hanem az egyediségével is – legyen az egy merész ritmusváltás vagy egy pengeéles gondolat.

A műsor újdonságaként a zsűri az aranygombbal közvetlenül is alakíthatja a mezőnyt.