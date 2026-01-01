Kötelező filmek és programok januárban, amelyektől biztosan derűsebb leszel

Bár tény, hogy hideg van, túrázni, kirándulni ilyenkor télen is lehet. Ha leesik a hó, vagy éppen süt a nap, kifejezetten lélekemelő kimozdulni. A friss levegőn ráadásul ki is szellőztethetjük a fejünket, kicsit kiszabadulhatunk a mindennapok gondjaiból.

Kicsit beljebb, a városban is el lehet látogatni a parkokba, megnézhetjük a hónap elején a még nyitva lévő, de már jóval kisebb tömeget vonzó karácsonyi vásárokat, és rengeteg lehetőség van korcsolyázni, hiszen országszerte rengeteg pálya várja az utóbbi években a korcsolyázni vágyókat.

Akit zavar a hideg, annak is számos lehetősége van kimozdulni. A kiállítóhelyek, színházak, vendéglátóhelyek és koncerthelyszínek, tematikus programok, workshopok ekkor is várják a látogatókat, ráadásul a kedélyünknek is jót fog tenni, ha kicsit emberek között vagyunk, főleg, ha ezek az emberek a szeretteink.

Egy újabb lehetőség a mozi. Nemzetközileg az egyik legtöbbeket érdeklő filmpremier a Hamnet, amelyet az azonos című bestseller alapján forgattak. Igaz, ez egy nagybetűs dráma, a kellemesebb szórakozásra – és magyar filmre – vágyóknak viszont jó hír, hogy januárban jelenik meg a Magyar menyegző. A Törőcsik Franciska főszereplésével játszódó alkotás műfaját tekintve egészen különlegesnek ígérkezik, ugyanis táncfilmként jellemzik.

De ha már magyar film: a korábban a berlini filmfesztivál fődíját is elhódító Enyedi Ildikó nemzetközi koprodukcióban készült új filmjének, a Csendes barátnak is az év első hónapjában lesz a bemutatója, és olyan világsztárok játszanak benne, mint Léa Seydoux francia színésznő. A leírás alapján egészen különleges alkotásról van szó.

Viszont ma már (és ezzel a kijelentéssel nem lepünk meg már valószínűleg senkit) otthon is nagyszerűen lehet „mozizni”, a streamingplatformoknak köszönhetően rengeteg film elérhető pár gombnyomással. Például ki mondta, hogy az ünnepi hangulatot nem lehet januárra kihúzni egy karácsonyi klasszikussal? Az Igazából szerelem, a Holiday vagy éppen a Reszkessetek, betörők! ilyenkor is remek felüdülést jelentenek, hónaptól függetlenül.

Vagy bekuckózhatunk, és kedvenc sorozatainkból megnézhetünk akár több évadnyit is. Lehet-e otthonosabb egy januári délután, mint a kezünkben egy bögre kávéval, teával (esetleg egy kis maradék ünnepi sütivel) leülni, és megnézni egy évadot a Jóbarátokból, a Szívek szállodájából vagy bármelyik kedvencünkből? Szóval csak rajtunk múlik, hogy engedjük-e a januárnak, hogy elvegye kedvünket!

