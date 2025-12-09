Kylie Jenneréknek volt egy Britney Spears-Justin Timberlake pillanatuk a vörös szőnyegen

A Marty Supreme című filmnek Los Angelesben rendeztek díszbemutatót, ahol a film főszereplője, Timothée Chalamet is jelen volt, barátnőjével, az influenszer-üzletasszony Kylie Jennerrel együtt. Összeállításukat a narancs színe határozta meg, mintha csak a 2000-es években járnánk – emlékeink szerint azokban az időkben pont így festettek a celebek a vörös szőnyegen. Például Britney Spears és Justin Timberlake egy 2001-es zenei díjátadón, mikor összeillő farmerszettben érkeztek.

Mindenesetre Chalamet dizájnertáskája foglalkoztatta leginkább a netezőket, ami leginkább egy pingpong ütőre hasonlított.