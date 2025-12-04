Újabb Árpád-kori műemlék menekült meg a pusztulástól

A Market Építő Zrt. társadalmi felelősségvállalási programjának, a ROM Vándor programnak köszönhetően egy újabb Árpád-kori szakrális műemlék menekült meg a pusztulástól. Ezúttal az Ádánd község határában található hetyei templomromot állították helyre, és adták át a nagyközönségnek. A szántóföldön álló szoborszerű épületmaradvány nem volt mindig magányos. A sok viszontagságot átvészelt, majd 800 éves pusztatorony eredetileg egy 13. században épült templom része volt. Az egyhajós, egyenes szentélyzáródású templom faluja a török korban elnéptelenedett, később a kőanyagok elhordása ellenére is fennmaradt a négyszög alaprajzú, 11 méter magas torony.

A Market építőipari vállalat által koordinált rommentő akció előkészítése majd két évet vett igénybe. A kivitelezési munkák részeként, stabilizálták a talajt, megerősítették az erősen erodált faltömegeket, restaurálták az eredeti vakolatokat és faragott kőelemeket, kiépítették a villámvédelmet. A toronytest alsó részében, a „sötét-téglás” kiegészítés részeként egy pihenőpadot alakítottak ki. Illetve, kihelyeztek egy érdekes tárgyat, egy fali-harangot, melyet az idelátogató kedve szerint megkongathat. Az egykori harangtorony ezzel a gesztussal szimbolikusan is újjáéled.

Az örökségmentő program keretében eddig összesen hat Árpád-kori romemléket mentettek meg: a Tök, Aszófő, Csákányospuszta, Somogyszentpál és Regöly határában álló templommaradványokat. A Hetyei pusztatorony állagmegóvó beavatkozása jelentette eddig a legkomplexebb műszaki kihívást. A projektcsapat szakértői szerint, a statikai problémák miatt csoda, hogy az építmény egyáltalán fennmaradhatott. Bízunk benne, hogy a mostani helyreállításnak köszönhetően e különleges közkincsünk újabb évszázadokig gazdagítja kulturális térképünket.