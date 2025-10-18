emily melrosefülöp-szigetekhosteltiktok
Ismeretlen, felébreszthetetlen alvó férfit talált a skót nő a hostelszobájában – videó

24.hu
2025. 10. 18. 11:56
Egy töltőre dugott e-cigi mellett horkolt.

Egy fiatal skót nő a TikTokon osztotta meg követőivel a videót, amin az látható, hogy egy ismeretlen férfit talált az ágyában.

Az edinburghi Emily Melrose a Fülöp-szigeteken utazgatott, egyik nap hajnali 3 órakor tért vissza a hostelszobájába, ekkor vette videóra a bizarr esetet:

az ágyban horkolt az idegen, a lába kilógott az ágyból, mellette töltőre dugva egy e-cigi.

Az egyetlen nap alatt közel egymilliós nézettséget szerzett videón láthatjuk, hogy Melrose különféle módokon (rázás, lábcsikizés) próbálja felébreszteni az ismeretlen férfit, de nem jár sikerrel. Aztán értesíti a hostel alkalmazottait: „Egy férfi fekszik az ágyamban, de nem tudom, ki ő. Szerintem véletlenül tévedt be, megpróbáltam felébreszteni.”

@emilykmelrose hostel living is NOT for the weak 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭 why does this always happen to me HAHAHA but also I feel this deserves a story time?!?!????!!!! #travel #solotravel #backpacking #hostel #hostellife ♬ original sound - Emily Melrose

A videót ezzel a szöveggel osztotta meg Melrose: „A hostelben alvás nem gyengéknek való 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭 Miért mindig velem történik ez?!”

