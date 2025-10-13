Ernyey Béla: Megkaptam az egyik legrangosabb osztrák kitüntetést

Ernyey Béla kitüntetést vett át a napokban Ausztriában, osztotta meg közösségi oldalán a hírt a színész. Ahogy írja:

Október tizedikén átvettem Bécsben azt a dokumentumot amely igazolja, hogy megkaptam az egyik legrangosabb osztrák kitüntetést, a Professzor kinevezést, amelyet Alexander Van der Bellen úr, az Osztrák Köztársaság államelnökének felterjesztése nyomán Andreas Babler kulturális miniszter írt alá.

Azt írja, „ez a legfontosabb állami elismerés, amit életmű díjként egy osztrák színész megkaphat”.

Végtelenül hálás vagyok Ausztriának és köszönöm azt a rengeteg sikert és megbecsülést, amelyet több mint ötven éve élek meg a német nyelvterületen

– magyarázta Ernyey, aki nemcsak magyar, de osztrák állampolgár is.