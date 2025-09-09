Megbüntettek egy barbie-s játékdzsippel a reggeli forgalomban kocsikázó férfit

A kanadia Prince George nevű településen egy furcsa járműn akadt meg a rendőrök szeme a péntek reggeli forgalomban. Egy férfi egy rózsaszín barbie-s játékautót vezetett – számolt be róla a Global News.

Közlekedési szabálysértésnek vélték a rendőrök, amit csinál, mert veszélyeztette a többi autóst (akik nem feltétlen veszik észre), ahogy a járókelőket és saját magát is – árulta el később egy szóvivő.

A férfi, Kasper Lincoln a lapnak azt mondta, csak kölcsönkérte a játékot, amely a szobatársa lányáé, hogy el tudjon menni jégkását venni.

Nem mintha egy nagy sebességű üldözésről lett volna szó. Megvártam, míg biztonságos lesz, és, mikor lefordultam az úton, azt a kezemmel jeleztem

– nyilatkozta.

Végül a veszélyeztetés csak a probléma egyik része volt. Mikor a rendőrök megállították, nyilvánvalóvá vált számukra, hogy Lincoln ittas, ráadásul a jogosítványa éppen fel volt függesztve.

A férfi azzal védekezett, hogy reggel nem ivott semmit, csak nemrég ébredt fel, valamint, hogy

nem gondoltam, hogy egy barbie-s dzsippel is ittas vezetést lehet elkövetni.

A rendőrség azonban közölte, hogy minden olyan járműhöz, amelyet nem izomerő hajt, jogosítvány és biztosítás szükséges.

A férfit végül 90 napra eltiltották a vezetéstől, decemberben pedig bíróság elé kell állnia. A kocsit nem foglalták le, visszaadták a kislánynak.