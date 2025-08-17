ittas vezetésbaleset
A látszat néha csal: nem az autó meghibásodása, hanem a részeg sofőr okozta a balesetet

2025. 08. 17. 19:01
A kaliforniai esetet videón rögzítették.

Egy vírusként terjedő videó felirata szerint a másik járművel ütköző autó meghibásodott, de a kaliforniai hatóságok megállapították, hogy a sofőr ittas volt – írja a News18.

Az augusztus 14-én, X-en megosztott felvételen egy elektromos Ford látható, amely bekapcsolt vészvillogóval halad egy autópálya leállósávjában, végigkarcolva az elválasztó falat, azonban amint véget ér a betonfal, az autó áthajt a másik sávba, ahol beleütközik egy másik járműbe.

A már több mint 12 milliós megtekintésnél járó eredeti poszt alá odakerült a Lead Stories tényellenőrzése, amely tisztázta, hogy a felvételen látható férfit a kaliforniai autópálya-rendőrség letartóztatta ittas vezetés és a másik járműben okozott kár miatt. Később a rendőrség közvetett figyelmeztetést is kiadott a közösségi média felhasználóinak, hogy ne terjesszenek videoklipeket megfelelő kontextus nélkül.

