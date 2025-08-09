Szilágyi Liliána a testképzavarról: Ebből nem lehet teljesen, százszázalékosan kijönni

Szilágyi Liliána nyíltan vállalja, hogy élete nagy részében nem volt kibékülve önmagával, a saját testével. Sokat dolgozott az önértékelése rendbetételén az elmúlt években, és erre a folyamatra olyan útként tekint, melyen szépen lassan halad előre. Ami rengeteget segített neki, az a jóga.

Bejött a jóga az életembe, elkezdtem gyógyulni a bulimiából, a testképzavarból – amiből egyébként ugye nem lehet teljesen, százszázalékosan kijönni… A mai napig van, és biztos vagyok benne, hogy minden nőnek, sőt férfinak is rengetegszer van, hogy az egyik nap így érzi magát a testében, a másik nap meg úgy

– idézi a story.hu az olimpikont, aki minderről a Ruhastory című YouTube-műsorban beszélt.

Nekem a jóga volt az, ami stabilizálta ezt az állapotot. Hogy mindennap odaállok a matracomra, és tök mindegy, hogy mi van, vagy hogy hogy érzem a testemet, megcsinálom a gyakorlatokat, koncentrálok magamra, a légzésemre. És igazából jelen tudok lenni, és ezáltal a test is tud hozzád kapcsolódni, vagy te a testedhez.

Szilágyi 2017-ben kezdett el jógázni, ma már jógaoktatóként is tevékenykedik. „2019 végén, 2020 elején volt egy ilyen nagyon erős hívószó, hogy ismerjem meg, miről is szól a jóga. Ami igazából csak annyiról szól, hogy jelen vagy magaddal. Ez persze nem könnyű, ez a legnehezebb… De ha naponta adsz magadnak tíz-tizenöt percet, már beljebb vagy” – mondta.