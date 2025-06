Horváth Éva: Nincs kilátásom a jövőre

Múlt pénteken esett át a nyolcadik műtétjén Horváth Éva azóta, hogy tavaly novemberben súlyos motorbalesetet szenvedett Balin. A szépségkirálynő nemrég a hot! magazinnak adott interjút, melyben elmondta, hogy jól érzi magát és egyfajta várakozó állásponton van, mert egyelőre nem lehet tudni, mikor és milyen lesz a következő műtétje.

Erről az orvosok sem döntöttek még. Nincs kilátásom a jövőre. Már az elején figyelmeztettek, hogy ne legyenek nagy elvárásaim azzal kapcsolatban, hogy mikor ér véget ez az egész, meddig tartanak a műtétek, vagy hogy egyáltalán mikor állhatok majd lábra. Az orvosok azt mondták, hogy erről egyszerűen nem lehet jóslatokba bocsátkozni. Egyszer próbáltak mégis: azt mondták, hogy január végén már kiengednek a kórházból – ehelyett március végén jöhettem haza. Szóval azóta tudom, hogy ezeknek a becsléseknek nincs is annyira értelmük

– idézte a Bors Horváth Évát, akinek a családjától való kényszerű távolság a legfájdalmasabb próbatétele. Párja és közös fiaik tavaly az ünnepek után utaztak vissza Balira, hogy a gyerekek folytathassák megszokott életüket és az iskolájukat. Noha mostanra beköszöntött a nyár, a család egyelőre nem tud közös terveket szőni.

Most egyszerűen nem tudok tervezni. Nem tudom, mi vár még rám.

Az édesanya két hónapja térhetett haza a kórházból, ám továbbra is szüksége van kezelésekre. Egyelőre négyhetente kell visszajárnia kontrollra, hogy az orvosai fel tudják mérni, szüksége van-e újabb beavatkozásra vagy változtatásra a kezelésében. Mindeközben egyébként alternatív módokkal is igyekszik felgyorsítani a gyógyulását.

A kórházban rengeteg dolgot átformáltam a fejemben, ilyen volt például a fájdalomtűrési képességem. Ugyanis nem tudtam előre, hogy amikor kijövök, vajon mennyire erősödik majd a fájdalom, és tartottam attól, hogy sokkal érzékenyebb leszek még a kellemetlen érzésekre is. A kórházi gyógyszerekből azonban teljesen elegem lett az elmúlt hónapok során, ezért mindenféle alternatív módszerrel próbálom kezelni a fájdalmat. Úgy tűnik, hogy ez jól is működik, ugyanis amióta kijöttem, tehát az elmúlt két hónapban csak egyszer vettem be nagyon enyhe fájdalomcsillapítót