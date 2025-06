Tóth Vera: Egy fél budai villa árát költöttem pszichológusokra

Múlt hétvégén adták át az idei Petőfi Zenei Díjakat: a gálán Tóth Vera is díjazott volt, ő kapta az év női előadójának járó elismerést. A díj apropóján nemrég a Bors készített interjút az énekesnővel, aki azt mondja, most nyugodt és boldog, ehhez azonban kellettek azok a hullámvölgyek és magaslatok, amik végigkísérték az eddigi életét.

4 fotó

Rengeteg olyan pont volt az életemben, ami elgondolkodtatott, vagy ami éppen előrevitt egy nehezebb időszakban. Voltak bőven hullámvölgyek, és voltak magasságok is bőven. Nekem az egyik ilyen nagyon-nagyon jelentős nem a szakmához kapcsolódik, hanem az egészségemhez. Egy év két hónapja kezdődött, amikor az inzulinommal lettek komoly problémák. Ez a folyamat az életmódváltás, amit az orvosom tanácsára kezdtem el és azóta is csinálom, ez nemcsak testileg változtatott meg, hanem személyiségbeli fejlődést, szokásokat is hozott az életembe

– magyarázta a portálnak az énekesnő.

Lemondásokat hozott, teljesen más életformában vagyok, nem járok már el bulizni, rejtvényt fejtek, pedig én voltam a legkomolyabb parti királynő. Persze lehet, erről a korom is tehet, mert 40-en túl vagyok, lehet, ilyenkor már illik lenyugodni, persze mindenki más. De azt gondolom, hogy egész jól csinálom most, na meg persze ott a fél budai villa ára, amit a pszichológusokra költöttem. De komolyra fordítva a szót, minden segítőmre szükség volt, terapeuta, orvos, innen is köszönöm neki, mert rendben vagyok!

Mint mondja, szerinte hozzá hasonlóan minden művész önbizalom-hiányos, és mindig jólesik nekik a visszaigazolás, esetében ilyen most a Petőfi Zenei Díj.

Érdekes ez, mert néha úgy érzem, a helyemen vagyok, néha azt érzem, hogy nem! De mi, művészek ilyen óriási amplitúdókkal létezünk, néha azt sem tudjuk, melyik bolygón vagyunk, annyira beszippant a zene. Én is egyik reggel ezt gondolom, másik reggel azt, de alapvetően az a testi-lelki nyugalom, amit általánosan érzek, az a mérvadó. És persze lehet néha nagyon rossz gondolatom reggel, de az alapvető érzés, amiben élek, az nyugodt és kiegyensúlyozott. És azt gondolom, hogy ezt igazán csak magamnak köszönhetem. Volt, hogy pokolian nehéz és fájdalmas volt, de most itt vagyok kisimulva. Mert persze kellett nekem is a segítség, de igazán te magadat tudod magad rendbe tenni! Nem várhatod el a külvilágtól, hogy megoldják helyetted.

A beszélgetés alkalmával Tóth arra is kitért, hogy mostanra megbékélt, lemondott a világsztárságról, és már nem akar mindenfelé, 60 ezres fesztiválokon részt venni.

Nekem elég az a pár ezer ember, aki megmaradt, aki még szereti a jazzt, szeret engem és eljár a koncertjeimre, amíg érdekli őket, amit nyújtok a színpadon, addig jó! Mert az alkotói kedvet az érdeklődés hozza meg. Biztos lesznek még mélypontok, de szerintem ahogy eddig is, a humor majd átvisz rajta! Mert nagyon mélyről is fel lehet jönni, én vagyok rá a legjobb példa, persze vannak ennél jóval nagyobb problémák, de amíg van kezünk, lábunk, addig jó, nem?

– tette fel a kérdést.