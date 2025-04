Rákóczi Feri: Egy férfi nem várhatja el, hogy ő csak hazaér, és legyen mosott ruha, meleg étel, meg a gyerekekkel is a nő foglalkozzon

Rákóczi Feri nemrég a hot! magazinnak adott interjút, melyben a családjáról is mesélt. Elárulta például, hogy az etetés az egyik szeretetnyelve.

A családon belül az ölelgetés és a puszilgatás is jellemző rám. A főzés mellett a bevásárlást és a mosogatást is igyekszem magamra vállalni. Egy férfi nem várhatja el, hogy ő csak hazaér, és legyen mosott ruha, meleg étel, meg a gyerekekkel is a nő foglalkozzon