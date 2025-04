Kovács Kati a tehetségkutatókról: „Aki nyugodtan alszik egy zsűrizés után, az nem biztos, hogy igazat mond”

Kovács Katinak annak idején a Táncdalfesztiválban aratott győzelme hozta el az országos ismertséget, ám előtte az első Ki mit tud?-ban is feltűnt. Utóbbira, az akkori legjelentősebb tehetségkutatóra máig fontos mérföldkőként tekint, egészen addig ugyanis olyannyira zárkózott volt, hogy elképzelhetetlennek tartotta azt, hogy egy napon majd nagyobb közönség előtt fog énekelni.

Nem szerettem szerepelni, még az osztály előtt sem. Egyszer az egyik tanárom felszólított felelni, és azt mondtam neki, tudom az anyagot, de nem álltam ki mindenki elé, és nem mondtam el. Ezért egyest is kaptam. Aztán persze a szünetben megmutattam neki, nem csak a levegőbe beszéltem, tényleg tudom

– idézte fel az esetet az énekesnő a Húrokon írt történelem legutóbbi adásában, amit a story.hu szemlézett.

Mint mondja, a Ki mit tud?-ban senki sem befolyásolta semmiben: olyan ruhát vehetett fel, amilyet akart, úgy jelent meg, ahogyan akart, csupán annyit hagytak meg neki, hogy ha bemondják a nevét, menjen ki középre és énekeljen.

– sorolta tapasztalatait.

Kovács a beszélgetés során arra is kitért, hogy igen nagy jelentőséget tulajdonít a zsűrinek: 11 évvel ezelőtt maga is kipróbálta a szerepkört A Dalban, ám bevallása szerint nem szívesen emlékszik vissza erre.

Egyszer csináltam, csak azért, mert valaki olyan kért fel rá, akit nagyon szerettem. Nem nekem való. Nem szeretek kritizálni. Én csak annyit mondanék, ez jó volt. Tulajdonképpen azt is nagyon bántam, és nem is érdekelt. Csak Nagy György szerkesztő kedvéért vállaltam. Erre a szakmára is születni kell. Aki nyugodtan alszik egy zsűrizés után, az nem biztos, hogy igazat mond