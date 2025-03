Schóbert Lara: Párkapcsolat függő voltam, kapcsolatról kapcsolatra mentem

Egy podkasztműsor vendége volt Schóbert Lara, amit az Index szemlézett. Magánéletéről mesélt a celeb-influenszer, úgy fogalmazva, önbecsülését „igazából a férfiak rombolták le az évek során”.

Ezt hosszabban is kifejtette:

Schóbert azt mondja, a felismerés nagy feladat az életben, szerinte az emberek többsége szőnyeg alá söpri a problémáit.

Nagyon fájdalmas, viszont a legnagyobb bátorság ezekkel szembenézni szerintem. És egyáltalán nem ciki elmenni pszichológushoz sem. Most is sok ilyesmi van az életemben és már volt is, de most is be vagyok jelentkezve a pszichológushoz.